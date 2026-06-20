Tragiczny wypadek pod Brzeskiem. Pociąg śmiertelnie potrącił człowieka

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-06-20 15:40

W sobotnie popołudnie niedaleko Brzeska doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. Pociąg pasażerski, którym podróżowało około 500 osób, śmiertelnie potrącił człowieka. Na miejscu pracują służby, a ruch na szlaku kolejowym został całkowicie wstrzymany.

Tablica z napisem Biadoliny na stacji kolejowej oraz tory i peron, w oddali widoczny pociąg osobowy. Zdjęcie ilustruje tragiczny wypadek w okolicach Brzeska, o którym można przeczytać na naszym portalu, gdzie pociąg śmiertelnie potrącił człowieka.
Autor: PSP Brzesko/ Materiały prasowe
  • Kilkanaście minut po godzinie 13:00 w Biadolinach Szlacheckich skład jadący ze Szczecina do Przemyśla śmiertelnie potrącił człowieka. Pociągiem podróżowało w tym czasie blisko 500 pasażerów.
  • Teren zabezpieczają wezwane na miejsce jednostki ratownicze.
  • Obecnie na tym odcinku ruch pociągów jest całkowicie zablokowany.

Śmiertelny wypadek w okolicach Brzeska. Skład potrącił pieszego na torach

Do dramatu doszło 20 czerwca, tuż po godzinie 13:00 w rejonie Brzeska. Skład pasażerski zmierzający ze Szczecina w stronę Przemyśla najechał na człowieka, który przebywał na torach w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Mimo szybkiej reakcji, życia poszkodowanej osoby nie udało się uratować.

Natychmiast po zgłoszeniu na miejsce zadysponowano liczne zastępy strażackie, w tym JRG z Brzeska oraz jednostki ochotnicze z Dębna, Perły, Wojnicza i Biadolin Radłowskich. Ratownicy zajęli się zabezpieczaniem obszaru, wspieraniem działań oraz ewentualną ewakuacją podróżujących ze składu. W akcji biorą udział także brzescy policjanci i załogi pogotowia ratunkowego. Z powodu tragedii ruch na tej trasie kolejowej został całkowicie wstrzymany.

Kim jest kobieta wyłowiona z Wisły? Ten tatuaż może być kluczem do identyfikacji

Kim jest kobieta wyłowiona z Wisły? Ten tatuaż może być kluczem do identyfikacji
Galeria zdjęć 6

Polecany artykuł:

Złodziej wyczyścił konto na ponad 43 tysiące złotych. Policja szuka mężczyzny z…

Bezpłatne telefony zaufania. Gdzie uzyskać wsparcie psychologiczne w kryzysie?

Osoby zmagające się z trudnościami życiowymi lub doświadczające myśli samobójczych powinny skorzystać z profesjonalnego wsparcia psychologicznego. Specjalistyczną pomoc można uzyskać, kontaktując się z dyżurującymi ekspertami za pośrednictwem dedykowanych infolinii:

  • Infolinia dla dzieci i młodzieży (bezpłatna): 116 111
  • Kryzysowa infolinia dla osób dorosłych (bezpłatna): 116 123
  • Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12
  • Pomoc dla osób przeżywających żałobę: 800 108 108
  • Program wsparcia dla dzieci i młodzieży w żałobie (Tumbo Pomaga): 800 111 123
  • Internetowa platforma wsparcia: pokonackryzys.pl

W przypadku nagłego i bezpośredniego zagrożenia życia należy bezwzględnie kontaktować się z operatorem numeru alarmowego 112.

Sonda
Umiesz udzielić pierwszej pomocy?
Obława na byłego policjanta w Mierzawie
potrącenie przez pociąg
powiat brzeski
wypadek śmiertelny