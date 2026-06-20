Tragiczny wypadek pod Brzeskiem. Pociąg śmiertelnie potrącił człowieka

Kilkanaście minut po godzinie 13:00 w Biadolinach Szlacheckich skład jadący ze Szczecina do Przemyśla śmiertelnie potrącił człowieka. Pociągiem podróżowało w tym czasie blisko 500 pasażerów .

. Teren zabezpieczają wezwane na miejsce jednostki ratownicze.

Obecnie na tym odcinku ruch pociągów jest całkowicie zablokowany.

Śmiertelny wypadek w okolicach Brzeska. Skład potrącił pieszego na torach

Do dramatu doszło 20 czerwca, tuż po godzinie 13:00 w rejonie Brzeska. Skład pasażerski zmierzający ze Szczecina w stronę Przemyśla najechał na człowieka, który przebywał na torach w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Mimo szybkiej reakcji, życia poszkodowanej osoby nie udało się uratować.

Natychmiast po zgłoszeniu na miejsce zadysponowano liczne zastępy strażackie, w tym JRG z Brzeska oraz jednostki ochotnicze z Dębna, Perły, Wojnicza i Biadolin Radłowskich. Ratownicy zajęli się zabezpieczaniem obszaru, wspieraniem działań oraz ewentualną ewakuacją podróżujących ze składu. W akcji biorą udział także brzescy policjanci i załogi pogotowia ratunkowego. Z powodu tragedii ruch na tej trasie kolejowej został całkowicie wstrzymany.

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Bezpłatne telefony zaufania. Gdzie uzyskać wsparcie psychologiczne w kryzysie?

Osoby zmagające się z trudnościami życiowymi lub doświadczające myśli samobójczych powinny skorzystać z profesjonalnego wsparcia psychologicznego. Specjalistyczną pomoc można uzyskać, kontaktując się z dyżurującymi ekspertami za pośrednictwem dedykowanych infolinii:

Infolinia dla dzieci i młodzieży (bezpłatna): 116 111

Kryzysowa infolinia dla osób dorosłych (bezpłatna): 116 123

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

Pomoc dla osób przeżywających żałobę: 800 108 108

Program wsparcia dla dzieci i młodzieży w żałobie (Tumbo Pomaga): 800 111 123

Internetowa platforma wsparcia: pokonackryzys.pl

W przypadku nagłego i bezpośredniego zagrożenia życia należy bezwzględnie kontaktować się z operatorem numeru alarmowego 112.

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