Tragiczny finał jazdy zderzenia motocykla z autem. 68-latek nie żyje

Dramat w Biskupicach Melsztyńskich. Śmierć motocyklisty po zderzeniu z autem

Służby ratunkowe z Brzeska odebrały w niedzielę 28 czerwca, krótko po godzinie 15:00, wezwanie do bardzo groźnego zdarzenia w Biskupicach Melsztyńskich. Ze wstępnych informacji wynikało, że na jednej z tamtejszych dróg motocykl zderzył się z samochodem osobowym. Ratownicy po dotarciu na miejsce od razu przystąpili do akcji, próbując ocalić życie 68-latka kierującego jednośladem. Niestety, mimo błyskawicznej pomocy, mężczyzna zmarł.

Jak uniknąć tragedii na drodze? Ważny apel służb

Policjanci po raz kolejny przypominają, że większość tragicznych wypadków jest efektem błędów popełnianych przez kierowców lub pieszych. Funkcjonariusze podkreślają, że zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa mogłoby zapobiec wielu dramatom. Aby podróż była bezpieczna, należy przestrzegać kilku kluczowych reguł:

Stosuj się do ograniczeń prędkości, zawsze zapinaj pasy bezpieczeństwa, a dzieci przewoź w odpowiednich fotelikach. Nigdy nie wsiadaj za kierownicę po alkoholu.

Unikaj korzystania z telefonu podczas jazdy. Nawet rozmowa przez zestaw głośnomówiący może odwrócić twoją uwagę od drogi.

Swoją prędkość dopasuj nie tylko do znaków, ale też do pogody, stanu nawierzchni oraz własnego samopoczucia i umiejętności.

Odpowiednio wcześnie i wyraźnie sygnalizuj zamiar skrętu lub zmiany pasa, aby inni kierowcy wiedzieli, co planujesz.

Zachowaj szczególną ostrożność i zmniejsz prędkość, zbliżając się do przejść dla pieszych, przystanków autobusowych i skrzyżowań.

Absolutnie nie omijaj ani nie wyprzedzaj innych aut bezpośrednio przed pasami oraz na samych przejściach dla pieszych.

Wybierając się w dłuższą trasę, pamiętaj o regularnych postojach, aby uniknąć przemęczenia za kierownicą.

Zanim wyruszysz, upewnij się, że twój samochód jest sprawny. Sprawdź stan opon, działanie świateł oraz poziom niezbędnych płynów.

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