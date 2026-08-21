„To świetny pomysł!” Mieszkańcy Tarnowa o serialu Netflixa „Noce i dnie”

Netflix rozpoczyna prace nad nową ekranizacją kultowych „Nocy i dni”, wybierając na plan zdjęciowy urokliwe miasto w Małopolsce.

Tarnów z dumą ogłasza, że jego Starówka odegra rolę filmowego Kalińca, goszcząc ekipę przez ponad miesiąc, począwszy od września.

Dowiedz się, jak mieszkańcy reagują na tę szansę na globalną promocję i czy możesz wziąć udział w castingu na statystę!

„To świetny pomysł”. Tak mieszkańcy Tarnowa mówią o planach kręcenia serialu w naszym mieście. Ekipa filmowa ma przyjechać już na początku września i spędzi tu ponad miesiąc. Zdjęcia będą kręcone na tarnowskiej Starówce, która ma odegrać rolę Kalińca.

- Tak, to prawda. Tarnów stanie się na pewien czas planem zdjęciowym dla nowej produkcji serialu Netflixa "Noce i dnie". Kto nie pamięta wspaniałej roli chociażby Jerzego Bińczyckiego w tym wspaniałym serialu. Nowa jego wersja produkowana przez Netflixa będzie kręcona w Tarnowie. Przynajmniej część scen, w tym jedna bardzo widowiskowa - przyznaje prezydent Tarnowa – Jakub Kwaśny.

Ekipa filmowców ma się pojawić między innymi na ulicy Żydowskiej, placu Kazimierza i Wielkich Schodach. Mieszkańcy chwalą ten pomysł:

- Super, niech się rozwija Tarnów. (…) Jest wiele urokliwych uliczek, więc na pewno będzie pięknie. Może się w jakiś sposób Tarnów troszeczkę wyróżni. (…) To wspaniała wiadomość! Niech Tarnów się rozwija jak najwięcej. Jak najbardziej, uważam, że super. Myślę, że spoko, o ile będzie to dobrze zorganizowane – przekonują w rozmowie z Radiem ESKA Tarnów mieszkańcy miasta.

POSŁUCHAJ: co mieszkańcy Tarnowa myślą o kręceniu serialu w mieście

Pytani o możliwość uczestniczenia w castingach na statystów do serialu Tarnowianie reagują dość entuzjastycznie:

- W sumie czemu nie? Chętnie! (…) To może być ciekawa opcja dla mieszkańców, którzy chcą się pokazać w telewizji. (…) Jakby była taka możliwość, to czemu nie? (…) Może bym chciała, ale niestety mam dużo pracy, więc nie wiem czy mi się uda, ale jeżeli bym nie pracowała w tym czasie, to chętnie, pewnie.

Pierwszy klaps w Tarnowie ma paść 24 września, a filmowców na ulicach miasta będzie można spotykać przez ponad miesiąc. Na ten czas część Tarnowa stanie się planem zdjęciowym:

- Trochę niedogodności z tego tytułu może się pojawić, ale efekt promocyjny i sam fakt, że to właśnie w Tarnowie ekipa będzie gościć, będzie mieszkać, będą kręcone te sceny, jest bardzo ważnym elementem promocyjnym. Zresztą wielokrotnie o tym mówiono, że Tarnów jest tak piękny, że mógłby być przestrzenią do kręcenia wielu różnych filmów, seriali. Będziemy oczywiście poszukiwać następnych takich okazji – deklaruje prezydent Jakub Kwaśny.

Przypomnijmy, poprzednie ekranizacje powieści Marii Dąbrowskiej to film i serial „Noce i dnie” w reżyserii Jerzego Antczaka. Saga przedstawia losy dwóch pokoleń rodziny Niechciców na tle Polski pod zaborami na przełomie XIX i XX wieku. W rolę Barbary Niechcic wcieliła się Jadwiga Barańska zaś Bogumiła Niechcica zagrał Jerzy Bińczycki.

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