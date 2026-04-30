Najpopularniejsze nazwy wsi w Małopolsce

Polska sieć osadnicza to gęsta tkanka, składająca się z ponad 43 tysięcy wsi. Choć każda z nich ma swoją unikalną historię, nazwy często się powielają. W samej Małopolsce, krainie o niezwykle bogatej historii i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, mamy 1 835 wsi. Co ciekawe, niektóre nazwy stały się tak popularne, że bez podania powiatu lub gminy, nawigacja mogłaby nas wyprowadzić na manowce.

Krajowy ranking popularności

Zanim przejdziemy do serca regionu, warto spojrzeć na ogólnopolski kontekst. Najpopularniejsze nazwy w kraju często nawiązują do natury lub statusu prawnego osady w przeszłości:

Nowa Wieś - powtarza się aż 113 razy. Jest związana z nowymi lokacjami na surowym korzeniu.

Jest związana z nowymi lokacjami na surowym korzeniu. Dąbrowa - 93. Wskazuje na sąsiedztwo lasów dębowych.

Wskazuje na sąsiedztwo lasów dębowych. Zalesie - 86. Osada położona „za lasem”.

Osada położona „za lasem”. Dąbrówka - 65. Zdrobnienie od Dąbrowy.

Zdrobnienie od Dąbrowy. Józefów - 47. Nazwa dzierżawcza, pochodząca od imienia Józef.

Przybysławice. Rekordzista Małopolski

W województwie małopolskim niekwestionowanym liderem są Przybysławice. Nazwa ta występuje aż sześciokrotnie. Jest to nazwa patronimiczna, wywodząca się od staropolskiego imienia Przybysław. Sugeruje to, że pierwotnymi właścicielami lub założycielami tych osad byli potomkowie kogoś o tym imieniu.

Oto gdzie dokładnie znajdziemy małopolskie Przybysławice:

Powiat krakowski: gmina Skała

Powiat krakowski: gmina Zielonki

Powiat miechowski: gmina Gołcza

Powiat miechowski: gmina Kozłów

Powiat proszowicki: gmina Nowe Brzesko

Powiat tarnowski: gmina Radłów

Inne popularne „dublety” w regionie

Przybysławice to nie jedyny przykład. Podróżując przez Małopolskę, regularnie natkniemy się na inne powtarzające się nazwy, które mają swoje głębokie uzasadnienie historyczne:

Biskupice - nazwa ta wskazuje na dawne dobra należące do biskupów (najczęściej krakowskich). To wsie, które niegdyś stanowiły zaplecze gospodarcze dla Kościoła.

- nazwa ta wskazuje na dawne dobra należące do biskupów (najczęściej krakowskich). To wsie, które niegdyś stanowiły zaplecze gospodarcze dla Kościoła. Wola (np. Wola Radłowska, Wola Batorska) - słowo „Wola” w nazwie miejscowości to pamiątka po tzw. wolniźnie. Był to okres zwolnienia osadników z podatków i danin, mający zachęcić ich do zagospodarowania nowych, często trudnych terenów.

(np. Wola Radłowska, Wola Batorska) - słowo „Wola” w nazwie miejscowości to pamiątka po tzw. wolniźnie. Był to okres zwolnienia osadników z podatków i danin, mający zachęcić ich do zagospodarowania nowych, często trudnych terenów. Zawada - często spotykana nazwa, która dawniej oznaczała przeszkodę, karczmę przy drodze lub miejsce o charakterze obronnym.

Topografia i przyroda w nazwach

Małopolska to region wyżynny i górski, co znajduje odzwierciedlenie w nazewnictwie. Bardzo popularne są tu nazwy kierunkowe i opisowe, takie jak:

Zalesie i Podlesie - wskazujące na położenie względem dużych kompleksów leśnych (np. Puszczy Niepołomickiej).

- wskazujące na położenie względem dużych kompleksów leśnych (np. Puszczy Niepołomickiej). Górka lub Zagórze - podkreślające pagórkowaty charakter terenu, tak typowy dla Pogórza czy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Bogactwo nazw małopolskich wsi to dowód na wielowiekową historię osadnictwa w tym regionie. Choć sześć miejscowości o nazwie Przybysławice może mylić turystów, dla historyka i etymologa jest to fascynujący ślad dawnych rodów i układów własnościowych, które kształtowały oblicze dzisiejszej Małopolski.

Szczegółowe odpowiedzi, opracowane na podstawie danych portalu „Polska w liczbach".

