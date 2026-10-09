Tarnów: Strach przed incydentami w szkołach. Policja wzmocniła patrole, by zapewnić bezpieczeństwo

Fala niepokoju w Tarnowie: rodzice z obawy przed tajemniczym „Krwawym Piątkiem” nie posłali dzieci do szkół.

Policja z Tarnowa zmobilizowała siły, wzmacniając patrole wokół placówek oświatowych i stanowczo apelując o spokój w obliczu niepotwierdzonych pogłosek.

Czy krążące doniesienia o incydentach są prawdziwe? Sprawdź, jakie informacje przekazuje policja.

Patrole w pobliżu placówek oświatowych. Między innymi tak tarnowska policja zareagowała na zapowiedź ewentualnych incydentów w szkołach. Dziś wielu rodziców, w związku z tak zwanym „krwawym piątkiem” nie posłało dzieci do szkół. Tymczasem policjanci z Tarnowa zmobilizowali siły i zapewniają, że jest bezpiecznie:

- Komenda Miejska Policji w Tarnowie pozostaje w stałym kontakcie z samorządami, instytucjami oraz placówkami oświatowymi i wychowawczymi na terenie miasta i powiatu Tarnowskiego. Na podstawie posiadanych informacji uspokajamy, że obecnie nie ma podstaw do obaw dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w związku ze zgłoszoną sytuacją na terenie Polski. Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie dbają o bezpieczeństwo na terenie szkół i w ich otoczeniu, zarówno podczas zajęć, jak i poza godzinami ich prowadzenia – informuje Kamil Wójcik, rzecznik tarnowskiej policji.

POSŁUCHAJ: mówi Kamil Wójcik, rzeczik KMP w Tarnowie

Dodatkowo policjanci z Tarnowa apelują do rodziców i opiekunów dzieci o zachowanie spokoju i rozwagę. Proszą, by weryfikować informacje zamieszczane w sieci oraz nie przekazywać dalej nieprawdziwych, niesprawdzonych treści. Tak zwany „krwawy piątek”, według krążących pogłosek, ma być kulminacją niepokojących incydentów w szkołach. Część opiekunów zdecydowała się na pozostawienie dzieci w domach. Doniesienia sugerujące, że incydenty w placówkach oświatowych mogą być ze sobą powiązane i stanowić element zorganizowanych działań, nie zostały dotychczas potwierdzone.

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