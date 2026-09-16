Tarnów: Rewolucja w diagnostyce! AI pomoże wykryć choroby szybciej i dokładniej

Tarnowski Szpital Specjalistyczny otwiera innowacyjny budynek diagnostyki obrazowej i patomorfologii, zapewniając pacjentom dostęp do najnowocześniejszych technologii.

Placówka zainwestowała miliony złotych w rezonans i tomograf z AI, które znacząco zwiększą precyzję diagnoz, oferując unikalny rezonans serca.

Dowiedz się, kiedy pacjenci skorzystają z tych przełomowych badań i jak sztuczna inteligencja rewolucjonizuje wykrywanie chorób!

Zakład Diagnostyki Obrazowej oraz Zakład Patomorfologii w Specjalistycznym Szpitalu im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie zyskały nowe pomieszczenia oraz nowoczesny sprzęt. W środę, 16 września 2026, dokonano uroczystego otwarcia obiektu. Budynek jest połączony z budynkiem Centrum Kardiologii. Jest włączony w system przewiązek, co poprawia komfort pacjentów oraz pracy personelu.

- Ten budynek został wybudowany ze środków inwestycyjnych szpitala. To ponad 10 milionów nakładów. Mając potrzebę gruntownego remontu starego budynku, który w tym miejscu stał, który nie spełniał funkcji, lub zbudowania czegoś innego - jestem zwolennikiem ucieczki do przodu i dlatego stoimy tutaj na piętrze, którego jeszcze rok temu nie było. Nie było tytułu, żeby uzyskać dofinansowanie na wybudowanie budynku. Nie było tytułu, żeby zdobyć środki na wyposażenie zakładu patomorfologii, zakładu anatomopatologii. To lodówki, stoły sekcyjne, wyposażenie laboratoryjne. To kolejny milion złotych ze środków inwestycyjnych szpitala. Natomiast udało się zdobyć, w bardzo trudny i pracowity sposób, ponad 15 milionów złotych na to, żeby zapłacić za rezonans i tomograf komputerowy. Stoi tu sprzęt bardzo dobrej jakości i bardzo dużej wartości – mówił podczas otwarcia dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie – Marcin Kuta.

W najbliższych dniach przeprowadzane będą jeszcze szkolenia personelu z pracy na specjalistycznym sprzęcie. Pierwsi pacjenci z badań diagnostycznych będą mogli skorzystać 1 października. Natomiast szpital nadal jeszcze czeka na wyposażenie działu patomorfologii. To stół sekcyjny i chłodnia, które mają zostać dostarczone w połowie przyszłego miesiąca. Z usług tego działu korzystają w ramach współpracy prokuratury z Tarnowa, Dębicy, Dąbrowy Tarnowskiej i Brzeska. Dyrektor Szpitala Marcin Kuta podkreślał rolę współpracy z Akademią Tarnowską, wskazując, że również studenci kierunków medycznych skorzystają z nowych pomieszczeń i sprzętu:

- Prowadzimy zajęcia praktyczne dla studentów, studentek kierunku pielęgniarstwa, fizykoterapii, położnictwa. A w ubiegłym roku doktor Blicharz rozpoczął pierwsze zajęcia ze studentami kierunku lekarskiego. Od 1 października propedeutykę interny i pediatrii rozpoczną studenci trzeciego roku kierunku lekarskiego. Ten budynek, też myślałem budując o tym, żeby jeśli będzie potrzeba, mógł również spełniać rolę miejsca, gdzie niektóre przedmioty, zwłaszcza z medycyny sądowej, być może z genetyki, być może z patomorfologii, by te zajęcia były tutaj, by mogły być odbywane. Przygotowane są pewne miejsca, które dzisiaj nam jeszcze nie są potrzebne, ale być może za trzy, cztery lata to będzie prosta rzecz, bo mamy na przykład możliwość umieszczenia drugiego stołu sekcyjnego, gdzie wszelkie podłącza są pod spodem.

Z kolei Paweł Blicharz, kierownik działu diagnostyki obrazowej Specjalistycznego Szpitala imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie podkreśla, że lekarze i pacjenci będą teraz mieli dostęp do niezwykle precyzyjnej diagnostyki:

- Szpital pozyskał supernowoczesne dwa urządzenia do diagnostyki obrazowej. Są to urządzenia najwyższej klasy światowej. (…) Każde urządzenie diagnostyki obrazowej ma pewną czułość, ma też pewną swoistość. Czułość to jest możliwość rozpoznawania czegoś, a swoistość jest możliwością odpowiedzenia na pytanie czym to coś jest. I urządzenia, które do tej pory funkcjonowały w wielu placówkach medycznych, to były urządzenia o dużej czułości, natomiast swoistość była nieco mniejsza. Nasze urządzenia, którymi teraz dysponujemy, to są urządzenia, które dogoniły swoją możliwością rozpoznawania, czyli tą swoistością również czułość. To jest fantastyczna sprawa. Mamy możliwości zobaczenia bardzo drobnych rzeczy, a jednocześnie od razu odpowiedzenia czym to coś jest. Samo zauważenie było kiedyś, dziś zauważenie i odpowiedź czym to coś jest. I to jest bardzo dobra rzecz.

Doktor Paweł Blicharz podkreśla również poszerzenie spektrum badań. Specjaliści w Tarnowie już wcześniej wykonywali tomografię serca a teraz dodatkowo mają możliwość wykonania rezonansu serca. Niewiele placówek w kraju może się pochwalić takimi możliwościami, dlatego lekarze spodziewają się dużego zainteresowania pacjentów.

Badania z wykorzystaniem nowoczesnych aparatów, tomografu i rezonansu, będą wykonywane od 5 października. Oba urządzenia są wyposażone w narzędzia sztucznej inteligencji, które mają wspierać specjalistów w wykonywaniu ich pracy. AI będzie wskazywać lekarzom te obszary, które wymagają większej dokładności, bo mogą być zmienione chorobowo.

18

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]