Tarnów: Remont Placu Drzewnego wstrzymany! Niespodziewane odkrycie pod ziemią

Remont Placu Drzewnego w Tarnowie, już wcześniej kontrowersyjny z powodu wycinki drzew, został nagle wstrzymany.

Powodem jest zaskakujące odkrycie pod ziemią zabytkowych pozostałości, prawdopodobnie piwnicy lub tunelu, co wymusiło interwencję konserwatora.

Dowiedz się, co oznaczają te tajemnicze znaleziska dla historii miasta i jak bardzo wpłyną na harmonogram modernizacji!

Modernizacja Placu Drzewnego w Tarnowie z problemami. Rozpoczęciu robót towarzyszył protest mieszkańców, którzy sprzeciwiali się zaplanowanej wycince starych drzew w tym miejscu. Tymczasem teraz prace wstrzymano z powodu nieoczekiwanego znaleziska w ziemi. Po demontażu betonowych płyt na placu robotnicy natrafili na pozostałości obiektu, który przypomina piwnicę lub tunel. Odkrycie zgłoszono do Urzędu Miasta Tarnowa oraz do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po oględzinach miejsca konserwator zalecił wstrzymanie dalszych prac i przeprowadzenie badań terenu przy użyciu georadaru:

- Te badania pokażą nam, czy ten obiekt, na który napotkaliśmy jest jakoś połączony, na przykład tunelami z innymi, czy tworzy to jakąś całość, gdzie być może są jakieś inne obiekty, które są zasypane. Dodatkowo też otrzymaliśmy zalecenia dotyczące powołania inspektora nadzoru archeologicznego. Te kwestie są po stronie gminy Miasta Tarnowa, czyli badania georadarem, jak i również nadzór archeologiczny. Jesteśmy już po kontakcie z potencjalnym wykonawcą tych prac nadzorczych jak i badań georadarem. Szacujemy, że wyniki tych badań będziemy mieli w drugiej połowie sierpnia i wtedy zobaczymy co będzie wynikiem i jaka będzie dalsza kolej prac budowlanych – informuje Maciej Włodek, wiceprezydent Tarnowa.

Na pewno w pierwszej połowie sierpnia prace modernizacyjne Placu Drzewnego nie będą prowadzone. Specjaliści chcą sprawdzić, czy odkryte właśnie pomieszczenia nie są połączone z fortyfikacjami na placu Morawskiego, przy dawnym klasztorze Bernardynów:

- Badaniom zostanie poddany cały plac. Mamy taką informację, że historycznie w tym miejscu był też posadowiony budynek. Mniej więcej w połowie placu był właśnie taki obiekt. Być może te podpiwniczenia czy tunele dotyczą wyłącznie tego historycznego obiektu. Właśnie z takiej ostrożności historycznej są zalecenia dotyczące całego placu. Będziemy mieli całościową informację dotyczącą właśnie struktury podziemnej tego obiektu.

Jednocześnie prezydent Włodek ucina spekulacje, jakoby znalezione pod Placem Drzewnym pomieszczenia były częścią tunelu na Górę św. Marcina, o którym mieszkańcy mówią od lat. W jego ocenie istnieniu takiej budowli przeczy ukształtowanie terenu, a także prace budowlane i drogowe, prowadzone wcześniej w rejonie „Marcinki”.

W związku z nieoczekiwanym znaleziskiem prace remontowe na Placu Drzewnym zostały wstrzymane. Według wstępnych szacunków opóźnienie robót może wynieść nawet około miesiąca. Przypomnijmy, zgodnie z harmonogramem na modernizację terenu zaplanowano 13 miesięcy.

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