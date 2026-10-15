Tarnów: Czy zmiany na Krakowskiej zrujnują dojazdy? Rusza przebudowa ronda

Tarnów stanął w obliczu komunikacyjnej rewolucji: ruszyła przebudowa strategicznego skrzyżowania, która już teraz budzi ogromne emocje.

Mieszkańcy z niepokojem obserwują wprowadzane zmiany, obawiając się gigantycznych korków, wydłużonych tras i potencjalnych zagrożeń dla pobliskich budynków.

Nie daj się zaskoczyć! Sprawdź, które ulice zostały zamknięte, jak poruszać się po mieście przez najbliższe miesiące i jakie korzyści przyniesie ta inwestycja.

Boją się korków, konieczności nadkładania drogi oraz zagrożenia dla okolicznych budynków. Tarnowianie z dużą rezerwą podchodzą do rozpoczynającej się właśnie przebudowy ronda u zbiegu ulic Krakowskiej, Narutowicza i Sikorskiego w Tarnowie. W czwartek, 15 października 2026 roku, wprowadzona została nowa organizacja ruchu, która będzie obowiązywała w tym miejscu przez cały czas trwania prac budowlanych. Zarówno dla kierowców jak i dla pieszych oznacza to duże ograniczenia i utrudnienia.

Ulica Sikorskiego została zamknięta od strony ronda. Jest tam dopuszczony jedynie ruch pojazdów komunikacji autobusowej oraz posiadających zezwolenie zarządcy drogi. Przystanek został przeniesiony na wschodnią stronę ulicy oraz częściowo na pętlę autobusową przy ul. Szkotnik. Dwukierunkowy ruch zostaje utrzymany wyłącznie na drodze Krakowska – Narutowicza. Tam można się poruszać po jednym pasie w każdym kierunku. Przejście dla pieszych przy rondzie zostało zlikwidowane. W zamian piesi mogą korzystać z nowo wyznaczonej przeprawy tymczasowej w rejonie budynku Komendy Miejskiej Policji na ulicy Narutowicza. Ruch będzie regulowany sygnalizacją świetlną wzbudzaną przez przechodniów. Ma to zapewnić bardziej płynny przejazd samochodów.

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Dodatkowo na ulicy Krakowskiej powyżej ronda - od Krasińskiego do Narutowicza ruch został ograniczony do jednego kierunku. Pojazdy mogą się poruszać wyłącznie od strony centrum w kierunku dworca PKP. Mieszkańcy Tarnowa i osoby przyjeżdżające do miasta komunikacją zbiorową nie kryją obaw związanych z nową sytuacją:

- Dla starszego człowieka, który nawet nie widzi albo coś, to co to jest? Będą bardzo duże utrudnienia, natomiast no myślimy, że nie dojdzie do katastrofy budowlanej jakoś, bo kopanie tego przejścia, no to jest chyba najbardziej poroniony pomysł. Duża ingerencja w grunt, a tu grunt jest najgorszy w mieście, skoro robili tu odwierty geologiczne. No, niedobrze. Boimy się trochę o przyszłość budynku, że przy tych dużych koparkach, wierceniach, drganiach, że nastąpią jakieś pęknięcia, ewentualnie wstrzymają nam tu działalność, a pracuje tu 30 osób w tym budynku. (…) Nie wiem jak to będzie wyglądało, no ale nie obawiam się tego. Każda taka zmiana, no to chyba na lepsze mi się wydaje. (…) Będę musiała pewnie dłuższą drogą chodzić. To jest długi okres czasu. (…) Nie jestem za bardzo zadowolona. Jeszcze teraz na zimę, to już w ogóle. A dojeżdżam do pracy, więc będę musiała też dodatkowo kawałek na przystanek więcej podejść i później wracać już dalej. Więc tak bez szału powiem – mówili Radiu ESKA Tarnów mieszkańcy miasta.

Przypomnijmy, w ramach inwestycji ma powstać rondo turbinowe z dwoma pasami ruchu, buspasy, nowe oświetlenie oraz oddzielne ciągi dla pieszych i rowerzystów. Zaplanowano także budowę nowoczesnego przejścia podziemnego w okolicach Centrum Handlowego „Świt”, gdzie w chwili obecnej funkcjonowała sygnalizacja świetlna. Przebudowane zostaną także dwa przystanki w rejonie „Świtu”, wymieniona zostanie też cała instalacja wodociągowa i sanitarna.

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