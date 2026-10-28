Młodszy aspirant Grzegorz Mortek na co dzień służy w tarnowskiej policji, ale po godzinach realizuje swoją pasję do sportów motorowych.

Jego wieloletnie zaangażowanie przyniosło mu spektakularny sukces – wywalczył tytuł Mistrza Polski w wyścigach górskich w klasie RHC4.

Sprawdź, jak wyglądała jego niemal dwudziestoletnia droga na szczyt i poznaj kulisy łączenia służby z wymagającą pasją.

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Służba w policji i pasja do motorsportu

Na co dzień mł. asp. Grzegorz Mortek pełni służbę w Sztabie Policji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Do formacji wstąpił w 2018 roku, rozpoczynając karierę w Wydziale Ruchu Drogowego. Jednak po godzinach mundur zamienia na kombinezon rajdowy, realizując swoją pasję do sportów samochodowych, która towarzyszy mu od niemal dwóch dekad.

Droga do mistrzostwa

Przygoda tarnowskiego policjanta ze sportem motorowym rozpoczęła się w 2005 roku. Jako szesnastolatek zadebiutował w roli pilota w Polskim Fiacie 126p. Od początku swojej kariery jest związany z Auto Moto Klubem Tarnowskim. To właśnie na prawym fotelu zdobywał pierwsze szlify, ucząc się zasad opisu trasy i współpracy w zespole rajdowym.

W kolejnych latach zdobywał doświadczenie u boku bardziej doświadczonych kierowców, m.in. z Marcinem Gładyszem w Subaru Imprezie STI. W latach 2009-2011 sam próbował sił za kierownicą w rajdach amatorskich, by później ponownie wrócić na fotel pilota, zdobywając licencję rajdową. Efektem tej współpracy był między innymi tytuł wicemistrza w klasie w Rajdowych Mistrzostwach Południa w 2023 roku, wywalczony wspólnie z Teodorem Kocurem.

Sezon 2026: Realizacja celu

Przełomowy okazał się rok 2025, kiedy Grzegorz Mortek ponownie zasiadł za kierownicą, tym razem Citroena Saxo VTS. Dołączył do zespołu Ilnicki Rally Team i odniósł sukces w Samochodowych Mistrzostwach Tychów, zdobywając tytuł mistrza w Pucharze Peugeot i Citroen.

Dobry start w sezon 2026, w tym drugie miejsce w klasie podczas prestiżowego Memoriału Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza w Wieliczce (z pilotem Andrzejem Mrowczykiem), stał się zapowiedzią nadchodzących sukcesów. Głównym celem była walka o najwyższe laury w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski. Plan udało się zrealizować w stu procentach – mł. asp. Grzegorz Mortek zakończył sezon z tytułem Mistrza Polski w klasie RHC4, dokładając do tego mistrzostwo zdobyte wspólnie z kolegami w klasyfikacji sponsorskiej.

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Tarnowski policjant Mistrzem Polski w wyścigach górskich

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