„Romeo i Julia” na nowo w Tarnowie! Teatr szuka odtwórców głównych ról

Teatr im. Ludwika Solskiego szuka odtwórców głównych ról w spektaklu „Romeo i Julia”

To może być początek wielkiej aktorskiej przygody. Tarnowski teatr przygotowuje nową odsłonę „Romea i Julii” i szuka odtwórców głównych ról. Mogą się zgłaszać osoby w wieku 17–26 lat. Twórcy zapowiadają jednak, że nie zamierzają ograniczać się wyłącznie do osób z teatralnym wykształceniem. Liczyć się będą talent, osobowość sceniczna i umiejętności wokalne.

Za reżyserię spektaklu odpowiada Tomasz Cyz, a przedstawienie ma zyskać wyjątkowy kontekst. Akcja nie zostanie przeniesiona do współczesności, lecz osadzona w tarnowskich realiach i klimacie przełomu lat 20. i 30. XX wieku.

– Co oznacza „Romeo i Julia” w Tarnowie? Nie przenosimy tej historii do współczesności, dlatego nie osadzamy jej w XXI wieku. Szukamy czegoś, co pozwoli umiejscowić ją w tarnowskich realiach. Dodatkowo postanowiliśmy przenieść akcję spektaklu na przełom lat 20. i 30. XX wieku, czyli do jednego z najpiękniejszych okresów minionego stulecia, kiedy ludzie cieszyli się odzyskaną wolnością – zapowiedział reżyser.

Przesłuchania odbędą się w dwóch etapach. Pierwszy będzie miał formę zdalną. Do 2 listopada 2026 roku kandydaci muszą przesłać dwa nagrania wideo. W pierwszym powinni w dowolnej formie odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego właśnie ja mam być Julią / Romeem?”. Nagranie nie może być dłuższe niż trzy minuty. Drugim zadaniem jest interpretacja wiersza Cypriana Kamila Norwida „W Weronie” – pierwszą zwrotkę należy wyrecytować, a drugą zaśpiewać a cappella, do muzyki Andrzeja Kurylewicza znanej z wykonania Wandy Warskiej.

Lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu zostanie ogłoszona 6 listopada 2026 roku. Przesłuchania na żywo zaplanowano na 20 i 21 listopada w siedzibie Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Kandydaci zaprezentują jeden z monologów Romea lub Julii w przekładzie Stanisława Barańczaka oraz wykonają wybrany utwór wokalny. Mogą zdecydować się na „Falling” Julee Cruise, „Po prostu bądź” z repertuaru zespołu Maanam, „Dmuchawce, latawce, wiatr” Urszuli lub zaproponować własną piosenkę nawiązującą do postaci.

Nazwiska osób, które wcielą się w Romea i Julię, poznamy najpóźniej 11 grudnia 2026 roku.

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