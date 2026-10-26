6 listopada w Tarnowie odbędzie się ponowny pogrzeb księcia Janusza Ostrogskiego, jego żony Teofili i syna Włodzimierza, ponad 400 lat po ich śmierci.

Uroczystość jest następstwem dwuletnich prac archeologicznych w podziemiach tarnowskiej katedry, podczas których wydobyto i poddano renowacji sarkofagi ze szczątkami.

Celebracja rozpocznie się o godz. 10 wystawieniem trumien w ratuszu, a o godz. 17 uroczysty kondukt przejdzie do katedry, gdzie o 18 odbędzie się msza żałobna.

Wydarzenie ma przypomnieć mieszkańcom o ważnych postaciach dla Tarnowa i wpisuje się w przygotowania do 700. rocznicy lokacji miasta w 2030 roku.

Tajemnice krypty Ostrogskich w Tarnowie. Sarkofagi przeszły renowację

Inicjatorem tego niezwykłego przedsięwzięcia jest ks. dr Sebastian Musiał, zastępca dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie. Jak wyjaśnił duchowny, ponowny pochówek to bezpośrednie pokłosie dwuletniej eksploracji katedralnych podziemi. W tym okresie badacze wydobyli z krypty zabytkowe sarkofagi ze szczątkami ludzkimi. Naukowcy dokładnie wydzielili i przebadali kości spoczywających tam osób, co dało impuls do zorganizowania ponownej, uroczystej ceremonii pogrzebowej.

Sarkofagi przeszły już gruntowną renowację. Powrócą one na swoje stałe miejsce w tarnowskiej katedrze po 27 listopada. Jednak zanim to nastąpi, mieszkańcy będą mogli oddać hołd wybitnym postaciom, które przed wiekami kształtowały historię ich regionu. Ks. dr Sebastian Musiał podkreśla, że uroczystość ta ma nie tylko wymiar religijny, ale jest także niezwykłą lekcją lokalnego patriotyzmu. Ma ona przypomnieć Tarnowianom, jak wielki wpływ na ich miasto miał potężny ród Ostrogskich.

Pogrzeb księcia Janusza Ostrogskiego i jego bliskich. Plan uroczystości

Wydarzenie zaplanowano na piątek, 6 listopada. Całodzienna celebracja rozpocznie się już o godzinie 10:00 w ratuszu, będącym oddziałem Muzeum Ziemi Tarnowskiej. To tam zostaną wystawione trumny ze szczątkami księcia, jego żony Teofili Tarło-Ostrogskej oraz ich zmarłego w wieku niemowlęcym syna Janusza Włodzimierza. Przy trumnach wartę honorową zaciągną służby mundurowe, a wszyscy chętni będą mogli wpisać się do specjalnej księgi pamiątkowej.

O godzinie 17:00 nastąpi kluczowy moment uroczystości – wyprowadzenie trumien z ratusza. Ulicami tarnowskiej starówki przejdzie uroczysty kondukt pogrzebowy, w którym wezmą udział mieszkańcy, przedstawiciele władz samorządowych, zaproszeni goście, grupy rekonstrukcyjne oraz służby mundurowe. Procesja przejdzie prosto do katedry, gdzie o godzinie 18:00 odprawiona zostanie msza święta żałobna pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Jeża.

Po nabożeństwie trumny spoczną tymczasowo w krypcie biskupiej, a pod koniec listopada zostaną ostatecznie umieszczone w odrestaurowanych sarkofagach, które będą dostępne dla zwiedzających. Co ciekawe, trumna małego księcia Włodzimierza zostanie powleczona oryginalną, ponad 400-letnią tkaniną, która po renowacji odzyskała dawny blask. Całe to wydarzenie stanowi element przygotowań do wielkiego jubileuszu – 700-lecia lokacji Tarnowa, które przypada na 2030 rok.

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