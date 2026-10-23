Koniec z betonem w Parku Strzeleckim? Ogród Sensoryczny w Tarnowie zmieni się nie do poznania

Rada Osiedla Piaskówka wraz z samorządem Tarnowa rozpoczyna gruntowną rewitalizację Ogrodu Sensorycznego w Parku Strzeleckim.

Przestrzeń zostanie odbetonowana, zyska nowe, sensoryczne nasadzenia i pierwszy w Tarnowie ogród deszczowy, a prace ruszą jeszcze w tym roku.

Poznaj szczegóły tej ambitnej inwestycji, która pochłonie ponad pół miliona złotych i odkryj, co konkretnie zaskoczy mieszkańców!

Mniej betonu, więcej żywych roślin. Tak ma się zmienić Ogród Sensoryczny w Parku Strzeleckim w Tarnowie. Rada Osiedla Piaskówka, wraz z samorządem miasta, pracuje nad ujednoliceniem koncepcji zaproponowanych podczas warsztatów przez studentów. Poza nasadzeniem nowych roślin i zmianą organizacji przestrzeni, w planach jest także utworzenie pierwszego w Tarnowie ogrodu deszczowego.

- Ideą tych warsztatów było to, żeby ten ogród sensoryczny zaczął faktycznie funkcjonować, może nie jako super ogród sensoryczny, bo tam są pewne ograniczenia, natomiast żeby przestał straszyć mieszkańców zniszczoną zielenią. Mamy dwie koncepcje, które będziemy chcieli się połączyć. Już zaczęliśmy spotkania z władzami miasta, z Wydziałem Infrastruktury Miejskiej, z referatem Gospodarki Komunalnej. To co połączyło te wszystkie projekty, to przede wszystkim odbetonowanie dolnej części ogrodu sensorycznego. Studenci zaproponowali, żeby skuć betonowe donice, aby na poziomie gruntu rosły te rośliny sensoryczne. Zaproponowano też zmianę doboru gatunkowego, żeby tam ta sensoryka się zadziała – mówi Ryszard Nejman z Rady Osiedla Piaskówka w Tarnowie.

POSŁUCHAJ: o rewitalizacji Ogrodu Sensorycznego w Tarnowie mówi Ryszard Nejman

Dodatkowo w projektach pojawiła się propozycja zabezpieczenia schodów, które są pewną wizją artystyczną i nie mają służyć do poruszania się po nich spacerowiczów. Mają się na nich pojawić nasadzenia w donicach. Ale jest też pomysł utworzenia w Ogrodzie Sensorycznym pierwszego w Tarnowie ogrodu deszczowego:

- Coś, czego w Tarnowie jeszcze nie mamy. W ogrodzie deszczowym generalnie chodzi o małą retencję wodną. Mamy spadek wody ze skarp i ona w takim ogrodzie by sobie stała przez kilka, kilkanaście godzin, dni - w zależności od obfitości opadów - i tam troszkę schładzała klimat. Tam też będą rośliny, które lubią takie środowisko. Pojawił się temat modyfikacji iluminacji świetlnej, żeby poszczególne elementy tego parku też grą świateł, co zwłaszcza w miesiącach jesiennych będzie fajnie wyglądało, ożywić. Pojawią się elementy małej architektury, jak drewniane dzwonki, bębny deszczowe, czyli coś dla ucha z kolei.

Chociaż badania gleby nie wypadły pomyślnie, w planach nie ma jej wymiany. To zbyt kosztowne przedsięwzięcie, na które w tej chwili nie stać ani Rady Osiedla, ani miasta. W zamian mają się pojawić takie gatunki roślin, które lepiej będą sobie radziły na trudnym podłożu. Prace przy rewitalizacji Ogrodu Sensorycznego w Parku Strzeleckim mają się rozpocząć jeszcze w tym roku. Działania będą się jednak odbywały etapami w kolejnych latach, ponieważ całkowity koszt realizacji zadania oszacowano na ponad pół miliona złotych.

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