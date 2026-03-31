Przyszłość Jaskółczego Gniazda jasna. Prezydent Tarnowa ujawnia plan dla stadionu

Samorząd Tarnowa ostatecznie odzyskał kontrolę nad areną żużlową po zakończeniu umowy dzierżawnej.

W ubiegłym roku na dostosowanie infrastruktury do standardów ligowych przeznaczono niemal 7 milionów złotych. Lwia część tej kwoty, czyli 5 milionów, to wsparcie od Urzędu Marszałkowskiego, a resztę sfinansowała gmina.

Obiektem zaopiekuje się teraz Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (TOSiR), przejmując pełną kontrolę nad zarządzaniem terenem oraz jego komercjalizacją.

TOSiR nowym gospodarzem na stadionie w Tarnowie

Żeby obiekt w Mościcach mógł sprostać regulaminom rozgrywek sportowych, w zeszłym roku władze miasta musiały wyłożyć na jego modernizację 7 milionów złotych. Pokaźny zastrzyk gotówki w wysokości 5 milionów złotych zagwarantował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, natomiast brakującą resztę dorzucono z lokalnego budżetu. Nawet tak gigantyczne nakłady finansowe nie wystarczyły, by arena prezentowała się zadowalająco.

- Jak widać na zdjęciach, przed nami wciąż sporo pracy – napisał w mediach społecznościowych prezydent Tarnowa.

Samorządowcy z Tarnowa uznali, że zakończenie wieloletniej dzierżawy i odzyskanie terenu to najważniejszy element ich nowej polityki infrastrukturalnej. Choć włodarze mają pełną świadomość konieczności dalszego pompowania pieniędzy w obiekt, priorytetem stało się jego racjonalne zagospodarowanie. Z tego powodu pieczę nad Jaskółczym Gniazdem przejmie Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który od teraz będzie odpowiadał za wynajem obiektu oraz utrzymanie całego zaplecza.

- Takie rozwiązanie umożliwi elastyczne zarządzanie stadionem i organizację różnorodnych wydarzeń przez kluby sportowe - stwierdził Jakub Kwaśny.

W ostatnich latach z areny korzystali przede wszystkim reprezentanci lokalnego klubu żużlowego, jednak w nadchodzącym sezonie drużyna nie będzie uczestniczyła w rozgrywkach.