Przedszkola w Tarnowie czeka likwidacja oddziałów. Znamy dane po pierwszej turze naboru

Wyniki pierwszej tury rekrutacji do przedszkoli w Tarnowie

Magistrat początkowo planował udostępnić 468 miejsc w publicznych placówkach, jednak w odpowiedzi na zapotrzebowanie pulę tę powiększono do 513. Z tej liczby w pierwszym etapie zrekrutowano 451 maluchów. Ta grupa składa się z trzylatków, a także starszych roczników, które dopiero zaczynają swoją edukacyjną ścieżkę lub przenoszą się z ośrodków niepublicznych.

Przedstawiciele Wydziału Edukacji i Sportu wyliczają, że od września w mieście powstanie 99 grup przedszkolnych. Stanowi to spadek o blisko 15 procent w odniesieniu do obecnie działających 116 oddziałów. W rezultacie samorząd zlikwiduje 17 oddziałów, co jest scenariuszem łagodniejszym niż wcześniejsze, dość pesymistyczne plany zakładające cięcia na poziomie 19 grup. Powodem likwidacji oddziałów przedszkolnych jest coraz bardziej dotkliwy niż demograficzny.

Dodatkowa rekrutacja do przedszkoli w Tarnowie na rok 2026/2027

Rodziny, którym nie udało się pomyślnie przejść pierwszego etapu rekrutacji, zyskują kolejną szansę na miejsce dla dziecka w roku szkolnym 2026/2027. Urząd zaplanował bowiem nabór uzupełniający. Bardzo istotnym ułatwieniem jest to, że w dodatkowej turze mogą wystartować także dzieci zameldowane poza samym Tarnowem, co z pewnością ucieszy mieszkańców okolicznych miejscowości.

Stosowne dokumenty w ramach naboru uzupełniającego będzie można składać w terminie od 11 do 22 maja. Należy rygorystycznie pilnować tych dat, ponieważ oficjalne listy kandydatów zakwalifikowanych oraz odrzuconych ujrzą światło dzienne już 8 czerwca. Po zakończeniu głównej fazy w miejskich instytucjach ostały się 62 wolne miejsca, co wciąż daje ogromne szanse na pomyślne załatwienie sprawy dla wielu opiekunów.