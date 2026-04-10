Ponad 60 wystawców i 900 ofert pracy! Znamy listę firm na ITAR 2026 w Tarnowie

Targi Pracy i Innowacji ITAR 2026 w Tarnowie zaprezentują ponad 60 wystawców z różnorodnych branż.

Wydarzenie oferuje ponad 900 miejsc pracy, staże oraz warsztaty z tworzenia CV i doradztwa zawodowego.

Dla młodzieży przygotowano innowacyjne pokazy zawodów z wykorzystaniem gogli VR.

Dowiedz się, jak te targi mogą zmienić Twoją ścieżkę kariery – odwiedź je 15 kwietnia!

W środę, 15 kwietnia, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie wspólnie z Akademią Tarnowską, organizują Targi Pracy i Innowacji ITAR 2026. Wydarzenie połączy Targi Pracy, Konkurs Innowacje Tarnowskie ITar oraz Konferencję Naukową Science, Technology, Innovation. Właśnie udostępniono listę wystawców, którzy zgłosili się do udziału w Targach Pracy:

- Po raz drugi organizujemy targi pracy z Akademią Tarnowską. Po raz 28. jako Powiatowy Urząd Pracy. I rzeczywiście te targi w zeszłym roku pokazały, że jest to naprawdę świetne miejsce, świetna przestrzeń do tego, żeby nawiązywać relacje biznesowe, żeby nawiązywać kontakty z pracodawcami, żeby tak naprawdę bardzo świadomie wpływać na swoją sytuację na rynku pracy. Mamy potwierdzonych ponad 60 wystawców w tym roku. Zainteresowanie było bardzo duże. Tak naprawdę bardzo szybko mieliśmy zgromadzoną całą listę wystawców. Mamy pracodawców, mamy instytucje rynku pracy, mamy instytucje otoczenia biznesu. Tak naprawdę pracodawcy cały czas na bieżąco aktualizują te miejsca pracy, staże, praktyki zawodowe. Wszystko to, co będą prezentować. Mamy ponad 900 miejsc pracy i różnych innych aktywności, w związku z czym na pewno to wydarzenie będzie bardzo ciekawe i będzie można skorzystać z bardzo różnych wydarzeń – zapowiada Angelika Bilska, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie.

POSŁUCHAJ: na Targi Pracy i Innowacji ITAR 2026 zaprasza Angelika Bilska z PUP

W ramach targów zaplanowano między innymi warsztaty w zakresie podnoszenia swoich umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych. Będzie można stworzyć swoje CV z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy, zrobić sobie zdjęcie do CV, ale także pozyskać informacje, jak otworzyć indywidualne konto klienta. Z myślą o uczniach szkół średnich, którzy dopiero decydują o swojej zawodowej przyszłości, przygotowano pokaz różnych zawodów, z którego będzie można skorzystać zakładając gogle VR.

- To jest propozycja dla młodzieży. Te gogle będą jak najbardziej dostępne na naszym stoisku. Każda z osób, która będzie chciała, to oczywiście będzie mogła sprawdzić, jak wyglądają przeróżne zawody, zakładając tylko okulary na oczy. Będzie można sprawdzić, jak pracuje ratownik medyczny, fizjoterapeuta, pielęgniarka, stolarz, dekarz, cukiernik, policjant, funkcjonariusz straży granicznej. Około 45 filmów, które są wgrane i które rzeczywiście będą prezentować to, co będzie daną osobę, a przede wszystkim takich młodych ludzi interesować – dodaje dyrektor Bilska.

Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte. Targi Pracy i Innowacji ITAR 2026 odbędą się w środę - 15 kwietnia 2026. Potrwają od godziny 10:00 do 13:00 w hali sportowej Akademii Tarnowskiej.

8

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]