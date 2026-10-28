Policja uderzyła w narkotykowy biznes. 12 osób usłyszało zarzuty

Policjanci z Tarnowa zabezpieczyli kilka kilogramów narkotyków

Funkcjonariusze wpadli na trop narkotykowego biznesu już w maju 2025 roku. Na pierwsze zatrzymania nie trzeba było długo czekać - przeprowadzili je w listopadzie tego samego roku. Śledztwo wykazało, że narkotyki miały trafiać do obrotu w Tarnowie i innych częściach Małopolski od 2024 roku do listopada 2025 roku. Podczas zatrzymań i przesłuchań policjanci znaleźli blisko 3 kilogramy marihuany, 1,2 kilograma amfetaminy, 80 gramów kokainy i 50 gramów mefedronu. Na miejscu zabezpieczono również urządzenia służące do przygotowywania narkotyków do dalszej dystrybucji.

Zarzuty przedstawiono 12 osobom w wieku od 26 do 50 lat. W tej grupie znalazł się 39-letni obywatel Mołdawii. Z informacji przekazanych przez służby wynika, że podejrzani byli powiązani ze środowiskiem pseudokibiców. Mieli już wcześniej konflikty z prawem.

Jeden z podejrzanych odpowiade również za niezatrzymanie się do kontroli oraz prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Tarnowie. Na obecnym etapie pięć osób pozostaje w tymczasowym areszcie.

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