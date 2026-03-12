Pokłosie afery basenowej w Tarnowie. Miasto zerwało umowę z laboratorium i będzie domagało się odszkodowania

Fatalna pomyłka laboratorium. Tarnów zrywa umowę
Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, po konsultacjach z prawnikami, rozwiązał umowę z laboratorium odpowiedzialnym za analizę próbek.
Kontrakt z firmą miał obowiązywać do końca roku, jednak – jak podkreśla dyrekcja TOSiR-u – laboratorium dopuściło się poważnego zaniedbania. Przypomnijmy, że doszło do nieprawidłowego przypisania wyników badań, co wywołało poważne konsekwencje dla funkcjonowania miejskich pływalni.
- 11 marca zerwaliśmy umowę z laboratorium, które dotychczas obsługiwało Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Firma odpowiadała za badania wody zarówno w nieckach basenowych, jak i w instalacjach prysznicowych. Skorzystaliśmy z zapisów umowy zawartej 11 grudnia ubiegłego roku, które dotyczą nienależytego wykonania usługi, zaniedbań oraz niewłaściwego zachowania wobec zamawiającego. Jednocześnie przygotowujemy kolejne kroki prawne, zmierzające do do działań odszkodowawczych -mówi Arkadiusz Marszałek, dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Błąd przy oznaczaniu próbek i zamieszanie wokół skażonej wody
Sprawa rozpoczęła się od informacji przekazanej do Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o wykryciu niebezpiecznej bakterii Legionella w instalacji prysznicowej Miejskiego Domu Sportu w Mościcach. W reakcji na te wyniki dyrekcja zdecydowała o natychmiastowym zamknięciu obiektu, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom.
Z czasem okazało się jednak, że wyniki badań zostały przypisane do niewłaściwej pływalni. Do pomyłki doszło na etapie oznaczania próbek pobranych z różnych tarnowskich obiektów. W praktyce oznaczało to, że mieszkańcy przez kilka dni korzystali z basenu, w którym faktycznie wykryto bakterię, podczas gdy zamknięty był inny obiekt.
Wstępne wyniki wskazują, że w instalacja prysznicowa jest już wolna od zanieczyszczeń. Ostateczne wyniki badań najpewniej będą znane w piątek 13 marca.
