Zabójstwo nastolatka w Lasku Lipie. Sąd Rodzinny w Tarnowie zdecydował o losie sprawcy

Zabójstwo w Lasku Lipie. Jest decyzja sądu

W środę, 11 marca, Sąd Rodzinny w Tarnowie wydał orzeczenie w sprawie nastoletniego Kacpra, który zabił swojego kolegę. Sprawa była rozpatrywana przez blisko dziewięć miesięcy i toczyła się z wyłączeniem jawności. Sąd zastosował wobec nieletniego sprawcy nadzór kuratora sądowego. Postanowienie nie jest prawomocne.

- Sąd ustalił, że nieletni dopuścił się czynu karalnego, ale przyjął, że działał w obronie koniecznej i w zamiarze ewentualnym. Sąd poddał nieletniego nadzorowi kuratora, który to będzie trwał do ukończenia przez niego 21 roku życia oraz zastosował środki wychowawcze - mówi Małgorzata Stanisławczyk-Karpiel, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Tarnowie.

Tragedia, która wstrząsnęła miastem

Do zdarzenia doszło w pobliżu plenerowej siłowni w Lasku Lipie w Tarnowie. Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń, tego wieczoru w tym miejscu spotkały się dwie grupy nastolatków. W pewnym momencie między młodymi ludźmi doszło do sprzeczki, podczas której 16-letni Kacper ugodził nożem kuchennym w szyję swojego rówieśnika, Szymona. Mimo reanimacji nastolatek zmarł.

Po zatrzymaniu Kacper został umieszczony w schronisku dla nieletnich. Proces w jego sprawie ruszył w maju. Już na początku postępowania sąd zdecydował jednak o uchyleniu środka izolacyjnego i pozwolił mu odpowiadać z wolnej stopy. Z taką decyzją nie zgadzała się prokuratura, jednak sąd podtrzymał swoje stanowisko.

