Pirat drogowy w Radłowie. Jechał 124 km/h w terenie zabudowanym

Michał Reszczyński
2026-08-18 8:09

Kierowca Dodge’a został zatrzymany przez policjantów drogówki w Radłowie po tym, jak znacznie przekroczył dozwoloną prędkość. W miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h, mężczyzna pędził 124 km/h.

Wyświetlacz radarowy z wynikiem 124 km/h i zamazanym zdjęciem auta. O piracie z Radłowa przeczytasz na Eska Tarnów.
Autor: Tarnowska Policja/ Facebook

50-letni pirat drogowy zatrzymany do kontroli pod Tarnowem

Do zdarzenia doszło 14 sierpnia w Radłowie. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie prowadzili kontrolę prędkości, gdy zatrzymali do sprawdzenia samochód marki Dodge. Pomiar wykazał, że kierowca poruszał się z prędkością 124 km/h w obszarze zabudowanym. Oznacza to przekroczenie dopuszczalnej prędkości aż o 74 km/h.

Za kierownicą siedział około 50-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego. Policjanci nałożyli na niego mandat w wysokości 2500 złotych oraz 15 punktów karnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonariusze zatrzymali również jego prawo jazdy.

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Policja po raz kolejny przypomina, że nadmierna prędkość pozostaje jedną z głównych przyczyn najpoważniejszych wypadków drogowych. Mundurowi apelują do kierowców o rozwagę i przestrzeganie ograniczeń, szczególnie w obszarach zabudowanych, gdzie ryzyko potrącenia pieszego lub doprowadzenia do tragicznego zdarzenia jest znacznie większe.

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