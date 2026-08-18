Pirat drogowy w Radłowie. Jechał 124 km/h w terenie zabudowanym

Kierowca Dodge’a rozpędził samochód do 124 km/h w obszarze zabudowanym.

Stracił prawo jazdy i dostał 15 punktów karnych.

Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

50-letni pirat drogowy zatrzymany do kontroli pod Tarnowem

Do zdarzenia doszło 14 sierpnia w Radłowie. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie prowadzili kontrolę prędkości, gdy zatrzymali do sprawdzenia samochód marki Dodge. Pomiar wykazał, że kierowca poruszał się z prędkością 124 km/h w obszarze zabudowanym. Oznacza to przekroczenie dopuszczalnej prędkości aż o 74 km/h.

Za kierownicą siedział około 50-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego. Policjanci nałożyli na niego mandat w wysokości 2500 złotych oraz 15 punktów karnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonariusze zatrzymali również jego prawo jazdy.

Policja po raz kolejny przypomina, że nadmierna prędkość pozostaje jedną z głównych przyczyn najpoważniejszych wypadków drogowych. Mundurowi apelują do kierowców o rozwagę i przestrzeganie ograniczeń, szczególnie w obszarach zabudowanych, gdzie ryzyko potrącenia pieszego lub doprowadzenia do tragicznego zdarzenia jest znacznie większe.

3

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]