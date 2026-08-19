Łoś i karambol 4 aut. Co działo się we wtorek wieczorem w Lisiej Górze?

Niebezpieczny wieczór w Lisiej Górze: we wtorek doszło do dwóch groźnych wypadków drogowych.

W jednym zdarzeniu uczestniczył łoś, w drugim – karambol czterech pojazdów, co doprowadziło do masowej akcji ratunkowej.

Łącznie pięć osób trafiło do szpitala, a służby ratunkowe musiały użyć specjalistycznego sprzętu, aby uwolnić poszkodowanych.

Policja apeluje o wzmożoną ostrożność na drogach.

Do dwóch groźnych zdarzeń drogowych doszło we wtorek (18 sierpnia 2026) wieczorem w Lisiej Górze. Najpierw służby zostały skierowane do wypadku na ulicy Sucharskiego, w którym uczestniczyły dwa samochody osobowe i łoś. Jedna osoba poszkodowana została przewieziona do szpitala, a droga w czasie działania służb była zablokowana.

Drugi niebezpieczny wypadek tego wieczoru miał z kolei miejsce na ulicy Mieleckiej w Lisiej Górze. Tam, w zderzeniu aż czterech pojazdów, poszkodowane zostały cztery z siedmiu podróżujących tymi autami osób:

- Zgłoszenie otrzymaliśmy po godzinie 21:40. Dotyczyło zdarzenia drogowego w miejscowości Lisia Góra na drodze wojewódzkiej numer 984. Po przybyciu na miejsce zastano cztery pojazdy, w tym trzy poza jezdnią. Dwie osoby wymagały ewakuacji przez strażaków, w tym przy użyciu sprzętu hydraulicznego w celu uzyskania dostępu. Najciężej poszkodowany został zabrany przez zespół lotniczego pogotowia ratunkowego. Łącznie obrażeń wymagających hospitalizacji doznało cztery osoby – relacjonował Dominik Ryba z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.

Na miejscu pracowało 23 strażaków. Na czas prowadzonych działań ratunkowych droga była całkowicie zablokowana.

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