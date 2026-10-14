Odblaski nie muszą być nudne! Zobacz, jak dzieci ze Starego Wiśnicza dbają o widoczność

Szkoła Podstawowa w Starym Wiśniczu bierze udział w wyjątkowej kampanii "Odblaskowa Szkoła", by skutecznie chronić mieszkańców.

Uczniowie stworzyli odblaskowe różańce, które mają zapewnić seniorom bezpieczeństwo i widoczność po zmroku, zwłaszcza podczas powrotów z kościoła.

Sprawdź, jak ta innowacyjna inicjatywa łączy edukację z kreatywnością i kiedy możesz zobaczyć jej spektakularny finał!

Zrobili dla dziadków odblaskowe różańce. W ten sposób uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu chcą zadbać o bezpieczeństwo seniorów jesienią. W ramach akcji Odblaskowa Szkoła kolorowym korowodem przejdą po ulicach. Wszystko po to, by promować bezpieczeństwo na drogach i noszenie odblasków.

- Działania kierujemy do najmłodszych uczniów naszej szkoły, do dzieci z oddziałów przedszkolnych, do uczniów klas 1-8, do ich rodziców, a ostatnimi latami zadbaliśmy o to, żeby włączyć w nasze działania seniorów. Mamy akcje promujące bezpieczeństwo. Dzieciaki przygotowują odblaski, które rozdają swoim babciom, swoim dziadkom. Przygotowują list, który propaguje bezpieczne poruszanie się po drodze i mówi o tym, jak ważne jest bezpieczeństwo. W tym roku podjęliśmy takie innowacyjne wyzwanie, a mianowicie dzieci przygotowują różaniec, żeby rozdawać ten różaniec swoim babciom, mieszkańcom gminy, żeby bezpiecznie wracali z kościoła, bo często zdarza się, że idą ubrani w ciemne kolory, a taki różaniec powoduje, że są po prostu widoczni – mówi dyrektorka szkoły Anna Waśko.

POSŁUCHAJ: O akcji Odblaskowa Szkoła w Starym Wiśniczu mówią Anna Waśko i Angelika Bukowiec

W ramach akcji uczniowie podejmują też wiele innych działań kreatywnych, które pokazują praktyczne zastosowanie materiałów odblaskowych. Jednocześnie, nauczyciele przy współpracy z policją, przekonują o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych, zwłaszcza jesienią i zimą, kiedy widoczność zdecydowania spada a pogoda utrudnia poruszanie się po drogach.

- Podstawa programowa na lekcjach techniki daje nam możliwość wykonywania ozdób. W podstawie programowej są przekazywane informacje dotyczące przepisów o ruchu drogowym. Mamy też działania, które są poza zajęciami obowiązkowymi. Są to różnego rodzaju dyskoteki odblaskowe. Posiadamy miasteczko ruchu drogowego, w naszej szkole odbywa się co roku powiatowy konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. (…) Dzieci mają już nawyk, że wychodzą z domu i ubierają kamizelki odblaskowe. Traktują to jako coś naturalnego. Organizujemy odblaskowe pokazy mody, więc to jest też coś innego dla dzieci, gdzie mogą troszkę tymi odblaskami poszaleć i mogą pokazać, że ten odblask nie musi być nudny, ale mogą wykazać się kreatywnością. W ten sposób wprowadzamy elementy zabawy, kreatywności, które jednocześnie uczą – uzupełnia nauczycielka Angelika Bukowiec.

Finałem akcji Odblaskowa Szkoła jest happening, uroczysty przemarsz po ulicach Starego Wiśnicza. Dzieci przygotowują z tej okazji różne transparenty, wymyślają do nich hasła promujące bezpieczeństwo na drogach, ubierają elementy odblaskowe i defilują po okolicy. W tym roku finał akcji odbędzie się 22 października. A więcej o działaniach placówki w ramach Odblaskowej Szkoły w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

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