Obcy mężczyźni chcieli podwieźć dziecko. Policja wyjaśniła sprawę

Mundurowi dotarli do osoby siedzącej za kierownicą auta, z którego padła propozycja podwózki dla małoletniego w Starej Wsi.

Okazało się, że pojazdem kierował 19-latek z powiatu limanowskiego, a cała sytuacja nie nosiła żadnych znamion przestępstwa .

. Funkcjonariusze doceniają szybką reakcję świadków i przypominają, aby regularnie edukować najmłodszych w kwestii relacji z nieznajomymi.

Incydent w Starej Wsi. Mężczyźni chcieli podwieźć dziecko

W środę, 25 marca na terenie Starej Wsi w powiecie limanowskim, obcy mężczyźni zaproponowali małoletniemu wejście do samochodu. Funkcjonariusze w krótkim czasie zidentyfikowali kierowcę auta zaangażowanego w to zdarzenie. Okazało się, że za kierownicą siedział dziewiętnastoletni mieszkaniec okolicznej miejscowości.

Jak przekazano w oficjalnym komunikacie służb, zebrane do tej pory dowody jednoznacznie wskazują, że opisywany incydent w żaden sposób nie łamał prawa. Śledczy ustalili ostatecznie, że działania młodych ludzi nie wynikały z jakichkolwiek złych zamiarów, dlatego ich zachowanie nie kwalifikuje się jako czyn zabroniony. Wydany przez mundurowych obszerny komunikat ma przede wszystkim uspokoić zaniepokojonych mieszkańców.

Sonda Czy czujesz się bezpiecznie w swojej okolicy? Tak Nie Nie mam zdania

Ważny apel do rodziców

Chociaż ostatecznie zamieszanie miało łagodny finał, stróże prawa zaznaczają wyraźnie, że każde podobne zgłoszenie jest traktowane z maksymalną powagą i budzi w pełni zrozumiały niepokój społeczny. Przedstawiciele komendy wyrazili wdzięczność wobec lokalnej społeczności za obywatelską postawę, ponieważ to właśnie szybkie przekazanie informacji umożliwiło natychmiastową weryfikację wszystkich doniesień i faktów na temat zajścia.

- Apelujemy o zachowanie ostrożności oraz przypominamy o konieczności prowadzenia rozmów z dziećmi na temat bezpieczeństwa i kontaktów z osobami obcymi – czytamy w komunikacie.

Opiekunowie prawni mają obowiązek stale uświadamiać swoje pociechy w zakresie odpowiedniego reagowania na zaczepki ze strony obcych, trenować z nimi asertywne odmawianie oraz pokazywać, gdzie szukać ratunku w chwilach realnego zagrożenia. Mundurowi gwarantują jednocześnie, że cały czas trzymają rękę na pulsie i weryfikują każde niepokojące zgłoszenie, co jest absolutnie fundamentalne dla zachowania ładu i budowania solidnego poczucia bezpieczeństwa wśród wszystkich mieszkańców regionu.