MPEC Tarnów inwestuje w Twój komfort. Rusza gigantyczna modernizacja ciepłownictwa

MPEC Tarnów rusza z modernizacją sieci ciepłowniczej, zasilaną 15,7 mln zł unijnej dotacji, która podniesie komfort cieplny w mieście.

Do 2029 r. zmodernizowanych zostanie 120 węzłów i 800 m sieci, gwarantując stabilniejsze dostawy i lepszą regulację ciepła dla mieszkańców.

Nie przegap: Sprawdź harmonogram prac, by dowiedzieć się, kiedy modernizacja dotrze na Twoją ulicę i jak wpłynie na Twoje rachunki!

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zmodernizuje 120 węzłów cieplnych w budynkach wielorodzinnych na terenie Tarnowa, a także ponad 800 metrów sieci ciepłowniczych. Realizację zadania umożliwi dotacja z Funduszy Unijnych. Spółka otrzymała właśnie 15,7 mln. zł na ten cel.

- Podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie projektu, który będzie realizowany w latach 2026-2029. Środki na ten projekt pochodzą z funduszy europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko, zwanego FENIKS. Wartość projektu to jest około 24 miliony złotych. 15 milionów 700 tysięcy to jest bezzwrotna dotacja. W ramach tego projektu będziemy modernizować ponad 800 metrów sieci ciepłowniczej oraz 120 węzłów cieplnych. Jest to pokaźna ilość, ponieważ my eksploatujemy w tej chwili około 1200 węzłów ciepłowniczych. Te węzły, które będziemy modernizować, wyposażymy w najnowsze osiągnięcia techniki, zwiększające bezpieczeństwo dostawy, poprawę komfortu regulacji dla naszych mieszkańców. Dzisiaj oferujemy taki standard, że każdy z odbiorców może sam decydować, jakie chce mieć parametry, czy to centralnego ogrzewania, czy nawet temperatury centralnej ciepłej wody, więc my musimy to zapewnić. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezawaryjnej dostawy ciepła. W historii MPEC-u tych awarii było bardzo niewiele. Staramy się wcześniej wymieniać, remontować, modernizować zarówno źródła, sieci i węzły, żeby to bezpieczeństwo było pewne w jak największym stopniu. Jesteśmy również dumni z tego, że ten program będzie realizowany przez pracowników spółki, czyli my będziemy w procesach przetargowych kupować tylko materiały i niektóre usługi, natomiast wszystkie prace czy budowy węzłów, montażu, regulacji, zdalnego nadzoru będą realizowali pracownicy spółki – informuje Tadeusz Sieńczak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie.

Szef MPEC Tarnów przekonuje, że planowana inwestycja, oprócz stabilizacji dostaw ciepła, przyniesie również efekty ekologiczne, poprzez zmniejszenie zużycia paliw i zmniejszenie strat ciepłowniczych, co również ma wpływ na końcowe ceny, które spółka oferuje mieszkańcom. Szczegółowy plan realizacji zadań można sprawdzić na stronie internetowej MPEC Tarnów.

- Dokładnie pokazujemy na jakich jest to ulicach, w jakim czasie to będzie realizowane w poszczególnych latach. Niektóre zadania już są realizowane sieciowe, w tej chwili na ulicy Chrząszcza realizujemy zadania sieciowe. W tym roku również zmodernizujemy i zamontujemy 30 węzłów cieplnych. Staramy się, aby podczas tych prac modernizacyjnych czy wymiany węzłów, te przerwy były jak najkrótsze. Założenie jest takie, że węzły wykonujemy u siebie na warsztatach. One później przyjeżdżają do poszczególnych budynków i tam taki najdłuższy okres przerwy w dostawie ciepłej wody, bo chcemy wszystkie te zadania wykonywać w okresie letnim, w okresie międzygrzewczym, żeby była mniejsza uciążliwość, to będzie wynosił do dwóch dni. Czasem udaje się wcześniej, to zależy od tego jak bardzo skomplikowany jest węzeł, ile ma funkcji, ale taki maksymalny okres przerwy to będzie dwa dni. Prace też będziemy wykonywać w okresie tylko do takich godzin, aby mieszkańcom nie przeszkadzać w wypoczynku po pracy, bo też mamy nawet takie zobowiązania umowne jeśli chodzi o realizację tego programu, że on nie może być uciążliwy dla mieszkańców – uzupełnia prezes Sieńczak.

Projekt realizacji zadań jest gotowy, jednak przedstawiciele MPEC nie wykluczają, że zadanie może napotykać na utrudnienia, ze względu na fakt, że nie wszystkie mapy geodezyjne są precyzyjne i zgodne ze stanem faktycznym. W ziemi mogą kryć się niespodzianki związane szczególnie ze starszą infrastrukturą. W takich przypadkach trzeba będzie na bieżąco korygować przebiegi sieci lub prowadzić dodatkowe uzgodnienia.

6

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]