Młodzi przejmują scenę, aby pomagać. Rockowy koncert w Tarnowie z ważnym przesłaniem

Młodzi artyści w Tarnowie grają dla ważnej sprawy

W piątek, 20 marca,w Piwnicach Tarnowskiego Centrum Kultury wystąpią początkujący artyści - dla niektórych z nich będzie to pierwszy występ przed większą publicznością. Wydarzenie ma charakter nie tylko artystyczny, ale i charytatywny.

Posłuchaj: mówią twórcy projektu „Genagora”

- To koncert charytatywny. Jedna z uczennic I LO, Magda, doznała poważnego zdarzenia zdrowotnego. Prowadzona jest zbiórka, aby wesprzeć jej kosztowną rehabilitację. (...) Podczas treningu na siłowni doszło u niej do pęknięcia tętniaka mózgu, w wyniku czego trafiła do szpitala w Krakowie, gdzie przeszła intensywną rehabilitację. Choć to już było chwilę temu, to wsparcie nadal jest potrzebne - mówi Oskar Klek.

Podczas koncertu nie zabraknie legendarnych utworów. Publiczność usłyszy m.in. „Peggy Brown” zespołu Myslovitz, „Arahja” grupy Kult, „Eye of the Tiger” zespołu Survivor czy „Chłopaki nie płaczą” formacji T.Love. To jednak nie wszystko. Będzie również przestrzeń do networkingu i integracji międzypokoleniowej. Młodzież będzie mogła spotkać się z osobami doświadczonymi i zaangażowanymi w życie społeczne oraz kulturalne miasta.

- Każdy uczestnik otrzyma naklejkę z imieniem, aby łatwiej nawiązać kontakt z innymi. Zaplanowaliśmy też „bingo”, w którym będzie można zdobywać nagrody. Wyzwania będą np. „porozmawiaj z dwiema osobami, których nie znasz” albo „przedstaw się komuś”. To drobna zachęta do rozmów i poznawania innych. Chcemy, aby powstała przestrzeń, w której nie będzie żadnych barier To będzie przestrzeń, gdzie nie będzie takiej bariery - wyjaśnia Ewa Skalska.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19:00. Wstęp jest bezpłatny, jednak w czasie trwania koncertu będą zbierane datki na rehabilitację Magdy.

