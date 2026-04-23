Rada Miasta Tarnowa bez przewodniczącego. Radni nie wskazali następcy Małgorzaty Mękal

Rezygnacja Małgorzaty Mękal z funkcji przewodniczącej Rady Miasta Tarnowa doprowadziła do impasu decyzyjnego.

Pomimo pięciu głosowań, radnym nie udało się wybrać nowego przewodniczącego, a kandydaci otrzymywali identyczną liczbę głosów.

Małgorzata Mękal utrzymuje, że jej rezygnacja ma podłoże osobiste, dementując pogłoski o związkach z krytyką czy wyborami.

Jakie są prawdziwe powody rezygnacji i kto ostatecznie obejmie stanowisko przewodniczącego?

Podczas czwartkowej sesji, 23 kwietnia 2026, Małgorzata Mękal zrezygnowała z pełnienia funkcji przewodniczącej Rady Miasta. Na to stanowisko zostały zgłoszone dwie kandydatury: Edyty Kowalskiej i Mirosława Biedronia. W tajnym głosowaniu 8 radnych poparło Edytę Kowalską, a Mirosław Biedroń uzyskał 10 głosów. Ten wynik nie przyniósł rozstrzygnięcia, więc konieczne było powtórzenie procedury. W drugim głosowaniu na tych samych kandydatów wynik był identyczny, jak podczas pierwszego głosowania. Wówczas radny Ryszard Żądło zgłosił wniosek o zamknięcie punktu bez rozstrzygnięcia i przeniesienie go na kolejną sesję, jednak radni nie poparli tej propozycji. Również trzecie, czwarte i piąte głosowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia, a wyniki były identyczne, jak w dwóch wcześniejszych głosowaniach. Dopiero wówczas radni przystali na wniosek radnego Grzegorza Światłowskiego i zamknęli ten punkt obrad bez rozstrzygnięcia. Powodem zamieszania była decyzja Małgorzaty Mękal, która niespodziewanie zrezygnowała z funkcji przewodniczącej Rady Miasta Tarnowa. Jak przyznała, była to dla niej trudna decyzja:

- Był to dla mnie wspaniały czas, wielki zaszczyt kierowania Radą Miejską. Myślę, że udało mi się wypełnić te obowiązki dobrze. Radni to ocenią, ale myślę, że stworzyłam taką platformę ponad podziałami do rozwiązywania wielu miejskich spraw i podejmowania ważnych decyzji i myślę, że udało nam się tutaj dużo rzeczy osiągnąć i liczę na to, że osoba, która zostanie dzisiaj wybrana na nowego przewodniczącego Rady Miejskiej będzie kontynuowała tę politykę i tę atmosferę szerokiego porozumienia ponad podziałami dla dobra miasta, mieszkańców miasta Tarnowa. Będą wybory dzisiaj są jacyś kandydaci, o których rozmawiamy. Myślę, że ta osoba będzie absolutnie godna piastowania tej funkcji. Nie chciałabym na razie mówić o powodach. Są one bardziej osobiste, ale są ważne. Zostaję w Radzie Miejskiej, to jest dla mnie bardzo ważne, że zostaję w Radzie Miejskiej, dalej będę mogła pracować i będę mogła wspierać ewentualnie nowego przewodniczącego, jeżeli będzie miał takie życzenie.

POSŁUCHAJ: o rezygnacji Małgorzaty Mękal mówi prezydent Jakub Kwaśny

W rozmowie z dziennikarzami Małgorzata Mękal stanowczo zaprzeczyła, jakoby decyzja o rezygnacji z funkcji przewodniczącej Rady Miasta miała związek z nieustanną krytyką ze strony Marka Ciesielczyka. Ucięła też spekulacje, jakoby powodem rezygnacji z funkcji w prezydium Rady Miasta były przygotowania do startu w wyborach.

- Nie, nie, mogę zdementować te plotki. Nie jest to miejsce na listach wyborczych. Poza tym do wyborów jest jeszcze tak dużo czasu, że nie musiałabym tego robić. No gdybyśmy to rozpatrywali w tej kwestii, to myślę, że lepiej dla mnie byłoby zostać przewodniczącą Rady Miejskiej i budować szerokie poparcie dla siebie, także to nie jest absolutnie z tym związane – przekonywała Małgorzata Mękal.

Prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny, komentując rezygnację Małgorzaty Mękal z funkcji przewodniczącej Rady Miasta przyznawał, że żałuje takiej decyzji z jej strony:

- No bardzo żałuję, naprawdę i no to jest suwerenna decyzja rady, więc trudno prezydentowi meblować radnym jak to ma wyglądać. No pani przewodnicząca tak zdecydowała. Nie ukrywam, że próbowałem ją od tego pomysłu odwieść. Ja bardzo jej dziękuję za te dwa lata blisko współpracy. Bardzo dobrze oceniam te dwa lata, prezydent i myślę radni też dobrze oceniają te dwa lata współpracy z panią przewodniczącą. Styl jej prowadzenia sesji był profesjonalny, nie było, czy ucinane były wszelkie wycieczki polityczne, czy czy partyjne i ja ją oceniam bardzo dobrze – mówił Jakub Kwaśny.

Pytany o następcę na tym stanowisku Jakub Kwaśny przekonuje, że widziałby tu osobę, która umie rozmawiać z każdym, nie budzi kontrowersji i wywodzi się z Koalicji Obywatelskiej.

