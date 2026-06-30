Koniec wykluczenia komunikacyjnego. Słynna Szczucinka trafiła do rozkładu jazdy

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-06-30 12:02

Ministerstwo Infrastruktury wspólnie z Portem Polska ogłosiły projekt Horyzontalnego Rozkładu Jazdy. Ten nowoczesny system planowania ma wyeliminować irytujące, coroczne modyfikacje w siatce połączeń, gwarantując pasażerom stabilność. W nowym zestawieniu na lata 2030-2040 uwzględniono powrót słynnej Szczucinki na trasie z Tarnowa do Szczucina.

  • Resort infrastruktury oraz Port Polska pokazały założenia Horyzontalnego Rozkładu Jazdy, który docelowo wyeliminuje coroczne rotacje i wprowadzi cykliczne kursowanie pociągów.
  • Wdrażany system pozwoli przywrócić Dąbrowie Tarnowskiej bezpośredni dostęp do sieci kolejowej, zaraz po niezbędnych pracach modernizacyjnych.
  • Składy na popularnej linii Szczucinki będą odjeżdżać ze stacji co 120 minut.

Szczucinka w Horyzontalnym Rozkładzie Jazdy

Powiśle Dąbrowskie nareszcie zyska dogodne połączenia, kończąc tym samym okres komunikacyjnej posuchy. Jeszcze kilka miesięcy temu sytuacja nie napawała optymizmem, ponieważ we wstępnych projektach Horyzontalnego Rozkładu Jazdy całkowicie pominięto ten obszar. Brak ujęcia w planach wywołał ogromne poruszenie wśród mieszkańców, którzy od dłuższego czasu zabiegali o wznowienie ruchu pasażerskiego. Brak pociągów stanowił bowiem poważną przeszkodę w budowaniu potencjału turystycznego oraz gospodarczego całego regionu. Perspektywa długotrwałego odcięcia od ważnych szlaków komunikacyjnych była dla lokalnej społeczności nie do zaakceptowania.

Szczęśliwie najgorsze obawy zostały zażegnane. Po kompleksowej modernizacji infrastruktury torowej pociągi ponownie wyjadą na szlak Szczucinki. Zgodnie z oficjalną mapą HRJ pasażerowie wsiądą do wagonów na stacjach: Tarnów, Tarnów Północny, Tarnów Klikowa, Łukowa Tarnowska, Łęg Tarnowski, Niedomice, Żabno, Fiuk, Dąbrowa Tarnowska, Olesno Tarnowskie, Dąbrówki Breńskie, Mędrzechów, Kupienin, Delastowice oraz Szczucin.

Czym jest HRJ?

Przełomowy projekt Horyzontalnego Rozkładu Jazdy, opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Port Polska, zrewolucjonizuje podróżowanie po kraju. W miejsce starego modelu, opierającego się na corocznych modyfikacjach burzących plany pasażerów i przewoźników, wprowadzona zostanie stała i czytelna siatka połączeń z regularnymi odstępami w odjazdach. Takie rozwiązanie zagwarantuje podróżnym pełną przewidywalność oraz wygodę, a spółkom kolejowym umożliwi długofalowe projektowanie tras w perspektywie kilkudziesięciu lat.

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Lokomotywa z wagonami na torach kolejowych, otoczona suchymi krzewami, symbolizuje powrót Szczucinki. W tle budynek dworca Tarnów i opuszczona stacja. Więcej o Horyzontalnym Rozkładzie Jazdy przeczytasz na naszym portalu.
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