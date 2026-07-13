Na autostradzie A4 w kierunku Krakowa doszło do zderzenia samochodu dostawczego z osobowym, co spowodowało poważne utrudnienia w ruchu.

W wyniku najechania na tył forda poszkodowane zostały dwie osoby – matka oraz jej nastoletnia córka, które skarżyły się na dolegliwości.

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Zderzenie przed zjazdem na Brzesko

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 13 lipca 2026 roku, w godzinach porannych na 470. kilometrze autostrady A4. Na pasie ruchu w kierunku Krakowa, tuż przed zjazdem na Brzesko, kierujący samochodem dostawczym marki Renault najechał na tył poprzedzającego go pojazdu.

- Z niewyjaśnionych na ten moment przyczyn, kierowca renaulta uderzył w tył osobowego forda. Samochodem dostawczym podróżowało trzech mężczyzn, natomiast fordem jechało małżeństwo z nastoletnią córką - informuje Radio ESKA asp. Kamil Wójcik, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Dwie osoby poszkodowane, utrudnienia w ruchu

W wyniku kolizji ucierpiały dwie osoby podróżujące fordem - 40-letnia kobieta oraz jej 15-letnia córka. Obie były przytomne, a nastolatka skarżyła się na ból pleców. Na szczęście ich obrażenia nie były groźne i nie wymagały hospitalizacji.

Na miejscu pracują funkcjonariusze policji. Badanie alkomatem wykazało, że wszyscy kierujący byli trzeźwi. Zderzone pojazdy zostały przemieszczone na pas awaryjny, dzięki czemu ruch na autostradzie nie został całkowicie zablokowany. Kierowcy muszą się jednak liczyć z utrudnieniami, które potrwają do czasu zakończenia czynności przez służby i usunięcia pojazdów z drogi.

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