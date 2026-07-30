- Modernizacja ulicy Lwowskiej w Tarnowie wchodzi w nowy etap, wprowadzając od poniedziałku poważne utrudnienia dla kierowców.
- Ruch na kluczowym odcinku zostanie przeniesiony na jedną jezdnię, a sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ulicą Szarą zostanie wyłączona.
- Istotnie zmienią się trasy dojazdu do Szpitala św. Łukasza. Sprawdź, jak teraz dotrzeć do placówki i bezpiecznie poruszać się po drodze.
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Najważniejsze zmiany dla kierowców
W ramach tymczasowej organizacji ruchu, na modernizowanym fragmencie ulicy Lwowskiej, ruch pojazdów w obu kierunkach zostanie przeniesiony na jedną jezdnię - nitkę południową.
Kluczową zmianą będzie wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Lwowskiej i Szarej. W związku z tym kierowcy są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego stosowania się do nowego oznakowania pionowego i poziomego.
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Zmiany w dojeździe do Szpitala św. Łukasza
Nowa organizacja ruchu wpłynie na sposób dojazdu i wyjazdu z terenu Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie.
- Dojazd do szpitala od strony centrum miasta będzie możliwy poprzez wcześniejsze skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, zlokalizowane na wysokości Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego (MORD).
- Dojazd od strony wschodniej (od granicy miasta) pozostaje bez zmian.
- Wyjazd z terenu szpitala w kierunku centrum również nie ulegnie zmianie i będzie odbywał się dotychczasowym zjazdem.
- Kierowcy wyjeżdżający ze szpitala w kierunku wschodnim (w stronę granicy miasta) zostaną przekierowani na skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną przy MORD.
Dojazd do pobliskiego cmentarza będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. Służby apelują do wszystkich uczestników ruchu o rozważną jazdę i uwzględnienie wprowadzonych zmian przy planowaniu podróży.
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