Kolejne zmiany w organizacji ruchu na ulicy Lwowskiej w Tarnowie. Kierowców czekają utrudnienia

Tomasz Piszczek
2026-07-30 10:30

Od najbliższego poniedziałku, 3 sierpnia, kierowcy w Tarnowie muszą przygotować się na istotne zmiany w organizacji ruchu na ulicy Lwowskiej. W związku z modernizacją drogi, na odcinku od Szpitala św. Łukasza do granicy miasta wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy po jednej jezdni. Zmiany obejmą również funkcjonowanie skrzyżowań i dojazd do placówki medycznej.

Widok z lotu ptaka na ulicę Lwowską w Tarnowie przy Szpitalu św. Łukasza. O utrudnieniach przeczytasz na Eska Tarnów.
Autor: UM Tarnowa/ Materiały prasowe Rozpoczyna się remont kolejnego fragmentu ul. Lwowskiej w Tarnowie
  • Modernizacja ulicy Lwowskiej w Tarnowie wchodzi w nowy etap, wprowadzając od poniedziałku poważne utrudnienia dla kierowców.
  • Ruch na kluczowym odcinku zostanie przeniesiony na jedną jezdnię, a sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ulicą Szarą zostanie wyłączona.
  • Istotnie zmienią się trasy dojazdu do Szpitala św. Łukasza. Sprawdź, jak teraz dotrzeć do placówki i bezpiecznie poruszać się po drodze.
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Najważniejsze zmiany dla kierowców

W ramach tymczasowej organizacji ruchu, na modernizowanym fragmencie ulicy Lwowskiej, ruch pojazdów w obu kierunkach zostanie przeniesiony na jedną jezdnię - nitkę południową.

Kluczową zmianą będzie wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Lwowskiej i Szarej. W związku z tym kierowcy są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego stosowania się do nowego oznakowania pionowego i poziomego.

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Zmiany w dojeździe do Szpitala św. Łukasza

Nowa organizacja ruchu wpłynie na sposób dojazdu i wyjazdu z terenu Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie.

  • Dojazd do szpitala od strony centrum miasta będzie możliwy poprzez wcześniejsze skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, zlokalizowane na wysokości Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego (MORD).
  • Dojazd od strony wschodniej (od granicy miasta) pozostaje bez zmian.
  • Wyjazd z terenu szpitala w kierunku centrum również nie ulegnie zmianie i będzie odbywał się dotychczasowym zjazdem.
  • Kierowcy wyjeżdżający ze szpitala w kierunku wschodnim (w stronę granicy miasta) zostaną przekierowani na skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną przy MORD.

Dojazd do pobliskiego cmentarza będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. Służby apelują do wszystkich uczestników ruchu o rozważną jazdę i uwzględnienie wprowadzonych zmian przy planowaniu podróży.

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