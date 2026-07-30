Modernizacja ulicy Lwowskiej w Tarnowie wchodzi w nowy etap, wprowadzając od poniedziałku poważne utrudnienia dla kierowców.

Ruch na kluczowym odcinku zostanie przeniesiony na jedną jezdnię, a sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ulicą Szarą zostanie wyłączona.

Istotnie zmienią się trasy dojazdu do Szpitala św. Łukasza. Sprawdź, jak teraz dotrzeć do placówki i bezpiecznie poruszać się po drodze.

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Najważniejsze zmiany dla kierowców

W ramach tymczasowej organizacji ruchu, na modernizowanym fragmencie ulicy Lwowskiej, ruch pojazdów w obu kierunkach zostanie przeniesiony na jedną jezdnię - nitkę południową.

Kluczową zmianą będzie wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Lwowskiej i Szarej. W związku z tym kierowcy są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego stosowania się do nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Zmiany w dojeździe do Szpitala św. Łukasza

Nowa organizacja ruchu wpłynie na sposób dojazdu i wyjazdu z terenu Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie.

Dojazd do szpitala od strony centrum miasta będzie możliwy poprzez wcześniejsze skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, zlokalizowane na wysokości Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego (MORD) .

. Dojazd od strony wschodniej (od granicy miasta) pozostaje bez zmian.

Wyjazd z terenu szpitala w kierunku centrum również nie ulegnie zmianie i będzie odbywał się dotychczasowym zjazdem.

Kierowcy wyjeżdżający ze szpitala w kierunku wschodnim (w stronę granicy miasta) zostaną przekierowani na skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną przy MORD.

Dojazd do pobliskiego cmentarza będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. Służby apelują do wszystkich uczestników ruchu o rozważną jazdę i uwzględnienie wprowadzonych zmian przy planowaniu podróży.

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