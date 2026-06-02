Dwanaście działań, miliony złotych i nowe inwestycje. Zainaugurowano projekt IDEA TARNÓW

Pałac Młodzieży symbolem planowanych zmian

Projekt IDEA TARNÓW to najbardziej kompleksowy program rozwojowy w historii miasta. W trakcie inauguracji przedstawiono przewidywane efekty działań, które będą realizowane w przyszłości. Jednym z miejsc, które mają przejść znaczącą metamorfozę, jest Pałac Młodzieży. To właśnie tam odbyła się inauguracja projektu. Jak podkreślał prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny, wybór lokalizacji nie był przypadkowy.

– W odróżnieniu od innych miast nie spotykamy się w pięknej sali konferencyjnej. Spotykamy się w miejscu, w którym czas się zatrzymał, w miejscu, które wymaga remontu, w miejscu, na które nigdy nie było pieniędzy. A dzięki Funduszom Szwajcarskim to miejsce zmieni się i ja mam ciarki, bo chciałbym, żeby w mieście była przestrzeń dla dzieciaków kreatywnych, dla dzieciaków, które chcą się rozwijać, chcą czegoś więcej, chcą się czegoś nauczyć, i żeby to miejsce wkroczyło w XXI wiek. Oczywiście zaprezentowaliśmy wszystkie 12 komponentów, powołaliśmy Radę Społeczną, która będzie czuwać nad tym projektem w duchu partycypacji społecznej, i działamy dalej – mówił prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny.

Wśród zaplanowanych przedsięwzięć znalazła się też przebudowa ulicy Lwowskiej – od szpitala do granic miasta – wraz z budową ścieżek rowerowych. Program obejmuje także działania miękkie i kompetencyjne. Wśród nich jest projekt Taxi HELP, który ma ułatwić seniorom oraz osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z usług transportowych.

