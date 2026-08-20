Dwa ciała w mieszkaniu w Tarnowie. Co stało się z matką i synem?

- Dramatyczne odkrycie w Tarnowie - służby interweniowały w jednym z mieszkań na Osiedlu Legionów Henryka Dąbrowskiego.
- W mieszkaniu znaleziono dwa ciała, najprawdopodobniej matki i syna, po tym jak sąsiedzi zgłosili brak kontaktu z lokatorami.
- Policja wstępnie wyklucza udział osób trzecich w zdarzeniu, jednak dokładna przyczyna śmierci pozostaje na ten moment nieznana.
Tragiczne odkrycie w jednym z tarnowskich bloków. W mieszkaniu na Osiedlu Legionów Henryka Dąbrowskiego znaleziono dwa ciała – najprawdopodobniej matki i syna. Służby zostały powiadomione w czwartek, 20 sierpnia 2026, około godziny 11:00 o braku kontaktu z mieszkańcami. Skierowana na miejsce ekipa dokonała siłowego otwarcia mieszkania:
- Policjanci na miejscu ujawnili zwłoki dwóch osób: mężczyzny i kobiety. Na miejscu prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora. Mogę jedynie powiedzieć, że na tym etapie wykluczamy udział osób trzecich w zdarzeniu. Jeśli chodzi o określenie wieku osób, wiemy, że lokal zamieszkiwała kobieta w starszym wieku oraz jej syn. Te osoby prawdopodobnie były w tym mieszkaniu od dłuższego czasu. Na ten moment czynności nadzoruje prokurator rejonowy w Tarnowie – relacjonuje aspirant Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
Ciała mają trafić do zakładu patomorfologii. Dokładną przyczynę śmierci pomoże ustalić sekcja zwłok.
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