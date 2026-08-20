Dwa ciała w mieszkaniu w Tarnowie. Co stało się z matką i synem?

Dwa ciała znalezione w mieszkaniu w Tarnowie. Dramatycznego odkrycia dokonano w jednym z bloków na Osiedlu Legionów Henryka Dąbrowskiego. Służby zawiadomili sąsiedzi. Policja wstępnie wyklucza udział osób trzecich.

Autor: Justyna Świderska Policja