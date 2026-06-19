Ciało w Wiśle. Tatuaże kluczem do identyfikacji zmarłej kobiety?

Makabryczne znalezisko w Wiśle. Rysopis niezidentyfikowanej kobiety

Obecnie działania śledczych skupiają się na ustaleniu tożsamości denatki. Prokuratura oraz lokalna policja zdecydowały się na publikację dokładnego opisu zmarłej, licząc na to, że przyczyni się to do wyjaśnienia tej zagadkowej śmierci. Według ustaleń zmarła to kobieta w przedziale wiekowym 30-40 lat, mierząca około 163 centymetrów wzrostu. Była średniej postury, a jej proste, rude włosy sięgały do ramion.

Niezwykle istotne dla śledztwa są charakterystyczne znaki na ciele denatki. Zmarła posiadała dwa tatuaże z motywami roślinnymi. Pierwszy z nich znajdował się na prawym przedramieniu, natomiast drugi, również przedstawiający liście, widniał w okolicach szyi. Oprócz tego na prawej części brzucha dostrzeżono pieprzyk.

Ubiór i biżuteria: Detale, które mogą pomóc w identyfikacji

Funkcjonariusze zwrócili również uwagę na ubranie oraz dodatki, które miała przy sobie denatka. W chwili odkrycia ciała kobieta ubrana była w brązowy komplet dresowy, na którego bluzie znajdowało się logo „Guess”. Na stopach zmarłej znajdowało się czarne, wiązane obuwie o sportowym kroju, przypominające popularne trampki. Równie istotne mogą okazać się znalezione przedmioty. Zmarła miała założoną bransoletkę z podobizną świętego Spirydona oraz łańcuszek z krzyżem.

Przedstawiciele brzeskiej policji proszą o pilny kontakt każdego, kto kojarzy opisane przedmioty lub potrafi je powiązać z zaginioną kobietą. Mundurowi deklarują, że każdy sygnał zostanie dokładnie zweryfikowany, a osobom przekazującym informacje gwarantują anonimowość. Wszelkie wskazówki mogące pomóc w ustaleniu tożsamości kobiety należy przekazywać dyżurnemu komendy w Brzesku, dzwoniąc pod numer 8321-222, lub korzystając z numeru alarmowego 112.

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