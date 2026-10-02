Chemia na maturze to wyzwanie? W Tarnowie przygotujesz się do niej w praktyce!

Pasaż Odkryć w Tarnowie uruchamia "Eksperymentalne Czwartki", nową propozycję dla licealistów, która udowodni, że chemia wcale nie jest taka trudna.

Uczestnicy będą samodzielnie wykonywać praktyczne doświadczenia laboratoryjne, korzystając z profesjonalnego sprzętu, łącząc teorię z niezbędną praktyką.

Sprawdź, jak te spotkania pomogą Ci w nauce i przygotowaniach do matury, a także kiedy ruszą zapisy, byś nie przegapił swojej szansy!

Centrum Nauki i Techniki Pasaż Odkryć w Tarnowie zaprasza uczniów szkół średnich do udziału w nowych zajęciach. Eksperymentalne Czwartki to propozycja przede wszystkim dla licealistów, którzy uczą się w klasach biologiczno-chemicznych, ale każdy, kto interesuje się chemią, znajdzie tam coś ciekawego dla siebie.

- Szkoła uczy teorii, natomiast brakuje bardzo praktyki laboratoryjnej. Dlatego młodzież, która będzie miała okazję skorzystać z tych zajęć, będzie po prostu samodzielnie wykonywać doświadczenia, obserwować, wyciągać wnioski i łączyć tą wiedzę teoretyczną z praktyką. W szkołach doświadczeń jest mało i na pewno nie jest to tak, że każdy może dotknąć. Natomiast my mierzymy się niestety z problemem, że w rękach nie potrafimy nawet umiejętnie przelać cieczy. Więc te umiejętności będziemy szkolić i na pewno będzie to też okazja do tego, żeby w jakiś sposób uporządkować tą wiedzę szkolną, przygotowując się na przykład do matury. Na maturze wymagana jest znajomość wykonania doświadczenia, zaplanowania doświadczenia, opisania tego, co się dzieje podczas eksperymentu i tutaj obserwacja po prostu jest niezbędna – zapowiada Alicja Noga, specjalistka do spraw popularyzacji nauki w Pasażu Odkryć w Tarnowie.

POSŁUCHAJ: na Eksperymentalne Czwartki w Pasażu Odkryć zaprasza Alicja Noga

Zajęcia laboratoryjne będą nawiązywały do tego, co aktualnie dzieje się w szkole na lekcjach. Na początek pojawią się tematy dotyczące przede wszystkim chemii nieorganicznej. Każdy będzie mógł sprawdzić tematy, świadomie dokonać wyboru, na jakie zajęcia się zapisuje i skorzystać z oferty.

- Pipeta, te wszystkie sprzęty, które są potrzebne do odmierzania, cylindry miarowe, to będzie nasz chleb powszedni. Ja zapraszam serdecznie dlatego, że pracownia w Pasażu Odkryć jest świetnie wyposażona. Każdy będzie miał możliwość skorzystania z tego sprzętu samodzielnie. Mamy też profesjonalne sprzęty typu pH-metr, spektrofotometr UV-VIS. To już wyższa szkoła jazdy, czyli umiejętność pracy ze sprzętem, który potem przyda się na pewno na studiach.

Jedni mogą potraktować Eksperymentalne Czwartki jak uzupełnienie szkolnych lekcji, mogą być formą korepetycji, a jeszcze dla innych mogą być przygotowaniem do egzaminu maturalnego z chemii.

- To będzie propozycja tylko czwartkowych spotkań. Więc nie jest to też obciążające dla ucznia, że musi na cały semestr się zdeklarować na jakąś pulę tych spotkań. Będą to zajęcia dwa razy w miesiącu. Tematy będą realizowane tak, żeby każdy mógł wybrać sobie ten konkretny, który go interesuje. I na pewno to są zajęcia w takich godzinach, że uczeń po szkole jest w stanie dołączyć, bo będziemy najczęściej pracować od godziny 16:00 do 17:00, tak planuję. Zobaczymy, jak też będzie wyglądał nabór na te zajęcia, bo żeby dołączyć do grupy, trzeba po prostu będzie się zapisać przez odpowiedni formularz – dodaje Alicja Noga.

Zapisy ruszą w poniedziałek, 5 października 2026. Zajęcia w ramach Eksperymentalnych Czwartków zaczynają się natomiast w czwartek, 8 października. Więcej w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

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