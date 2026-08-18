Tarnów zachęca do oddawania krwi. Ponad 200 osób odebrało już bony w ramach akcji „Krew ratuje życie”

Tarnowianie oddają krew i odbierają bony do restauracji

Akcja „Krew ratuje życie” przyciąga kolejnych mieszkańców. W tegorocznej edycji przygotowano 330 bonów zniżkowych o wartości 20 zł każdy, które trafiają do osób oddających krew.

Do tej pory z inicjatywy skorzystało już ponad 200 krwiodawców. Tylko w drugim tygodniu akcji rozdano łącznie 117 bonów. W punkcie krwiodawstwa działającym przy Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza odebrano 59 voucherów, natomiast w Szpitalu im. Edwarda Szczeklika trafiło do uczestników kolejnych 58 bonów.

Każdy voucher przypisany jest do jednej z restauracji biorących udział w przedsięwzięciu i przyznawany jest w drodze losowania. Osoby decydujące się na oddanie krwi mogą liczyć również na dodatkowe korzyści. Krwiodawcy otrzymują posiłek regeneracyjny, dwa dni wolne od pracy, możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, zwrot kosztów dojazdu oraz bezpłatne wyniki podstawowych badań laboratoryjnych.

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