Błahą sprzeczkę nastolatków zakończył rozlew krwi. 16-letni Szymon zginął od ciosu w szyję

Zabójstwo nastolatka w Tarnowie. Śmierć 16-letniego Szymona w Lasku Lipie

W piątek, 4 kwietnia 2025 roku, w tarnowskim Lasku Lipie doszło do śmiertelnego incydentu, w którym zginął 16-letni uczeń II Liceum Ogólnokształcącego, Szymon.

Chłopak zmarł na skutek rany szyi zadanej ostrym narzędziem przez rówieśnika, Kacpra, podczas konfliktu dwóch grup nastolatków.

Po upływie prawie roku tarnowski Sąd Rodzinny wydał nieprawomocną decyzję o przyznaniu Kacprowi nadzoru kuratorskiego, uznając jego zachowanie za obronę konieczną.

Tarnowski Lasek Lipie od dawna stanowi ulubioną przestrzeń rekreacyjną dla okolicznych mieszkańców, szukających ciszy z dala od miejskiego centrum. Szczególną popularnością to miejsce cieszyło się wśród lokalnej młodzieży, która po zmroku gromadziła się przy tamtejszej wiacie turystycznej. Niestety, w piątek, 4 kwietnia 2025 roku, ten sielankowy klimat został bezpowrotnie zniszczony. Zwykła, słowna przepychanka pomiędzy dwiema grupami młodych ludzi niespodziewanie eskalowała, kończąc się tragicznym w skutkach rozlewem krwi.

Zeznania świadków tego zdarzenia jasno wskazały, że 16-letni uczeń II Liceum Ogólnokształcącego i zarazem zapalony sportowiec, postanowił obronić dobre imię swojego znieważonego ojca. Szymon stanowczo zażądał przeprosin za obraźliwe słowa. W reakcji na to Kacper uderzył go ostrym narzędziem prosto w szyję, przecinając tętnicę szyjną. Odniesione rany okazały się tak poważne, że pomimo błyskawicznie podjętej akcji ratunkowej, młodego chłopaka nie udało się uratować.

Uroczystości pogrzebowe tragicznie zmarłego nastolatka zorganizowano w dzielnicy Tarnów-Klikowa, gdzie pojawiły się ogromne rzesze młodzieży pragnącej pożegnać swojego kolegę. To wstrząsające wydarzenie wywołało ogromny ból w sercach rodziny oraz całej tarnowskiej społeczności. Niedaleko miejsca zbrodni, tuż przy jednym z drzew rosnących w Lasku Lipie, ludzie spontanicznie stworzyli pamiątkową przestrzeń dedykowaną Szymonowi. Zawieszono tam fotografie chłopaka, a pod pieńkiem regularnie stawiane są znicze i kładzione kwiaty, które stanowią symbol nieustającej pamięci o zmarłym 16-latku.

Sąd Rodzinny w Tarnowie zdecydował. Kacper uniknie zakładu poprawczego

Niemal rok po dramatycznym incydencie w Lasku Lipie, tarnowski Sąd Rodzinny ogłosił rozstrzygnięcie w procesie Kacpra, który śmiertelnie ranił Szymona. Wymiar sprawiedliwości ocenił, że nastolatek dopuścił się tego czynu w warunkach obrony koniecznej, dlatego zamiast pobytu w zakładzie poprawczym, przydzielono mu jedynie nadzór kuratora.

Miejsce spoczynku 16-letniego Szymona z Tarnowa pokryte kwiatami

