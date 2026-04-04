Błahą sprzeczkę nastolatków zakończył rozlew krwi. 16-letni Szymon zginął od ciosu w szyję

Zabójstwo nastolatka w Tarnowie. Śmierć 16-letniego Szymona w Lasku Lipie
- W piątek, 4 kwietnia 2025 roku, w tarnowskim Lasku Lipie doszło do śmiertelnego incydentu, w którym zginął 16-letni uczeń II Liceum Ogólnokształcącego, Szymon.
- Chłopak zmarł na skutek rany szyi zadanej ostrym narzędziem przez rówieśnika, Kacpra, podczas konfliktu dwóch grup nastolatków.
- Po upływie prawie roku tarnowski Sąd Rodzinny wydał nieprawomocną decyzję o przyznaniu Kacprowi nadzoru kuratorskiego, uznając jego zachowanie za obronę konieczną.
Tarnowski Lasek Lipie od dawna stanowi ulubioną przestrzeń rekreacyjną dla okolicznych mieszkańców, szukających ciszy z dala od miejskiego centrum. Szczególną popularnością to miejsce cieszyło się wśród lokalnej młodzieży, która po zmroku gromadziła się przy tamtejszej wiacie turystycznej. Niestety, w piątek, 4 kwietnia 2025 roku, ten sielankowy klimat został bezpowrotnie zniszczony. Zwykła, słowna przepychanka pomiędzy dwiema grupami młodych ludzi niespodziewanie eskalowała, kończąc się tragicznym w skutkach rozlewem krwi.
Zeznania świadków tego zdarzenia jasno wskazały, że 16-letni uczeń II Liceum Ogólnokształcącego i zarazem zapalony sportowiec, postanowił obronić dobre imię swojego znieważonego ojca. Szymon stanowczo zażądał przeprosin za obraźliwe słowa. W reakcji na to Kacper uderzył go ostrym narzędziem prosto w szyję, przecinając tętnicę szyjną. Odniesione rany okazały się tak poważne, że pomimo błyskawicznie podjętej akcji ratunkowej, młodego chłopaka nie udało się uratować.
Uroczystości pogrzebowe tragicznie zmarłego nastolatka zorganizowano w dzielnicy Tarnów-Klikowa, gdzie pojawiły się ogromne rzesze młodzieży pragnącej pożegnać swojego kolegę. To wstrząsające wydarzenie wywołało ogromny ból w sercach rodziny oraz całej tarnowskiej społeczności. Niedaleko miejsca zbrodni, tuż przy jednym z drzew rosnących w Lasku Lipie, ludzie spontanicznie stworzyli pamiątkową przestrzeń dedykowaną Szymonowi. Zawieszono tam fotografie chłopaka, a pod pieńkiem regularnie stawiane są znicze i kładzione kwiaty, które stanowią symbol nieustającej pamięci o zmarłym 16-latku.
Sąd Rodzinny w Tarnowie zdecydował. Kacper uniknie zakładu poprawczego
Niemal rok po dramatycznym incydencie w Lasku Lipie, tarnowski Sąd Rodzinny ogłosił rozstrzygnięcie w procesie Kacpra, który śmiertelnie ranił Szymona. Wymiar sprawiedliwości ocenił, że nastolatek dopuścił się tego czynu w warunkach obrony koniecznej, dlatego zamiast pobytu w zakładzie poprawczym, przydzielono mu jedynie nadzór kuratora.