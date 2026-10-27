W powiecie tarnowskim doszło do tajemniczego zdarzenia, w którym obok drogi odnaleziono samochód osobowy przewrócony na dach.

Po przybyciu na miejsce służb okazało się, że w pojeździe ani jego okolicy nie ma kierowcy, a poszukiwania właściciela auta na razie nie przyniosły rezultatu.

Policja prowadzi intensywne działania z psem tropiącym. Sprawdź, co wskazują ślady na miejscu i jakie hipotezy badają śledczy.

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Poranne zgłoszenie od przypadkowego kierowcy

Jak informuje aspirant Joanna Dychtoń z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło we wtorek, 27 października 2026 roku, około godziny 6:20. Przejeżdżający drogą wojewódzką DW 980 w kierunku na Zakliczyn kierowca zauważył leżący poza jezdnią, przewrócony na dach pojazd.

- Z relacji świadka wynikało, że wewnątrz uszkodzonego samochodu nikogo nie ma. Zauważył on również, że bezpośrednio przed miejscem, gdzie auto wypadło z drogi, znajduje się uszkodzony przydrożny słup, co może wskazywać na przebieg zdarzenia - powiedziała w rozmowie z Radiem ESKA Tarnów asp. Dychtoń.

Policja szuka zaginionego kierowcy i ustala przebieg zdarzenia

Na miejsce natychmiast skierowano patrole policji. Funkcjonariusze rozpoczęli penetrację przyległego terenu w poszukiwaniu kierowcy lub ewentualnych pasażerów pojazdu. W działaniach wykorzystywany jest również pies tropiący.

Policjantom udało się ustalić właściciela samochodu. Jak się okazało, jest to osoba zamieszkująca poza województwem małopolskim. Pod wskazany adres skierowano funkcjonariuszy, jednak nikogo tam nie zastano. Obecnie trwają czynności zmierzające do ustalenia, kto kierował pojazdem w chwili zdarzenia oraz jakie były jego przyczyny i dokładne okoliczności.

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Samochód na dachu, po kierowcy ani śladu. Tajemniczy wypadek pod Tarnowem

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