Kierowców czekają istotne zmiany na obwodnicy Brzeska z powodu pilnych prac remontowych zaplanowanych przez GDDKiA.

W nocy z 27 na 28 października zamknięty zostanie pas ruchu w kierunku Krakowa dla osób podróżujących od strony Nowego Sącza.

Wyznaczono objazd, który poprowadzi kierowców przez centrum Brzeska, omijając zamknięty odcinek drogi krajowej nr 75.

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Remont skarpy przyczyną zmian

Jak informuje Anna Bałdyga z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia są związane z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych na skarpie drogowej. Roboty będą prowadzone na lewym odcinku obwodnicy Brzeska.

- Prace zaplanowano na noc z wtorku na środę (27/28 października 2026 r.) i potrwają w godzinach od 20:00 do 6:00. GDDKiA zastrzega, że realizacja robót jest uzależniona od panujących warunków pogodowych - powiedziała Anna Bałdyga z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wyznaczone objazdy w kierunku Krakowa

Zmiany w organizacji ruchu dotkną wyłącznie kierowców jadących od południa, czyli od strony Nowego Sącza, w kierunku autostrady A4 i Krakowa. Zostaną oni skierowani na objazd:

z obwodnicy będą musieli zjechać i kontynuować podróż drogą krajową nr 75 w stronę centrum Brzeska ,

w stronę centrum , następnie pojadą drogą krajową nr 94 (ulicami Popiełuszki i Kościuszki ),

(ulicami i ), dojadą do ronda Jasieńskiego, z którego będą mogli wjechać na autostradę A4 lub kontynuować podróż w kierunku Krakowa tzw. „starą czwórką”, czyli drogą DK94.

Schemat organizacji ruchu na DK 75 podczas prac remontowych

Autor: GDDKiA Oddział w Krakowie/ Materiały prasowe Schemat organizacji ruchu podczas prac remontowych

Ruch od strony Krakowa bez zmian

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podkreśla, że dla kierowców jadących od strony Krakowa w kierunku Nowego Sącza organizacja ruchu nie ulegnie zmianie. Przejazd w tym kierunku będzie odbywał się bez zakłóceń.

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