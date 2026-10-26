Obwodnica Brzeska zostanie częściowo zamknięta. Nocne utrudnienia dla kierowców jadących w stronę Krakowa

Tomasz Piszczek
2026-10-26 13:30

Kierowcy podróżujący drogą krajową nr 75 muszą przygotować się na istotne zmiany w organizacji ruchu. W nocy z 27 na 28 października 2026 roku, z powodu prac remontowych, zamknięty zostanie lewy pas obwodnicy Brzeska dla pojazdów poruszających się w kierunku Krakowa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyznaczyła objazdy.

Widok z lotu ptaka na obwodnicę Brzeska z mostami nad rzeką. O utrudnieniach na DK75 przeczytasz na Eska Tarnów.
Autor: GDDKiA Oddział w Krakowie/ Materiały prasowe
  • Kierowców czekają istotne zmiany na obwodnicy Brzeska z powodu pilnych prac remontowych zaplanowanych przez GDDKiA.
  • W nocy z 27 na 28 października zamknięty zostanie pas ruchu w kierunku Krakowa dla osób podróżujących od strony Nowego Sącza.
  • Wyznaczono objazd, który poprowadzi kierowców przez centrum Brzeska, omijając zamknięty odcinek drogi krajowej nr 75.
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Remont skarpy przyczyną zmian

Jak informuje Anna Bałdyga z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia są związane z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych na skarpie drogowej. Roboty będą prowadzone na lewym odcinku obwodnicy Brzeska.

- Prace zaplanowano na noc z wtorku na środę (27/28 października 2026 r.) i potrwają w godzinach od 20:00 do 6:00. GDDKiA zastrzega, że realizacja robót jest uzależniona od panujących warunków pogodowych - powiedziała Anna Bałdyga z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wyznaczone objazdy w kierunku Krakowa

Zmiany w organizacji ruchu dotkną wyłącznie kierowców jadących od południa, czyli od strony Nowego Sącza, w kierunku autostrady A4 i Krakowa. Zostaną oni skierowani na objazd:

  • z obwodnicy będą musieli zjechać i kontynuować podróż drogą krajową nr 75 w stronę centrum Brzeska,
  • następnie pojadą drogą krajową nr 94 (ulicami Popiełuszki i Kościuszki),
  • dojadą do ronda Jasieńskiego, z którego będą mogli wjechać na autostradę A4 lub kontynuować podróż w kierunku Krakowa tzw. „starą czwórką”, czyli drogą DK94.

Schemat organizacji ruchu na DK 75 podczas prac remontowych

Schemat organizacji ruchu podczas prac remontowych
Autor: GDDKiA Oddział w Krakowie/ Materiały prasowe Schemat organizacji ruchu podczas prac remontowych

Ruch od strony Krakowa bez zmian

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podkreśla, że dla kierowców jadących od strony Krakowa w kierunku Nowego Sącza organizacja ruchu nie ulegnie zmianie. Przejazd w tym kierunku będzie odbywał się bez zakłóceń.

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