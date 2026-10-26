- Kierowców czekają istotne zmiany na obwodnicy Brzeska z powodu pilnych prac remontowych zaplanowanych przez GDDKiA.
- W nocy z 27 na 28 października zamknięty zostanie pas ruchu w kierunku Krakowa dla osób podróżujących od strony Nowego Sącza.
- Wyznaczono objazd, który poprowadzi kierowców przez centrum Brzeska, omijając zamknięty odcinek drogi krajowej nr 75.
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Remont skarpy przyczyną zmian
Jak informuje Anna Bałdyga z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia są związane z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych na skarpie drogowej. Roboty będą prowadzone na lewym odcinku obwodnicy Brzeska.
- Prace zaplanowano na noc z wtorku na środę (27/28 października 2026 r.) i potrwają w godzinach od 20:00 do 6:00. GDDKiA zastrzega, że realizacja robót jest uzależniona od panujących warunków pogodowych - powiedziała Anna Bałdyga z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Wyznaczone objazdy w kierunku Krakowa
Zmiany w organizacji ruchu dotkną wyłącznie kierowców jadących od południa, czyli od strony Nowego Sącza, w kierunku autostrady A4 i Krakowa. Zostaną oni skierowani na objazd:
- z obwodnicy będą musieli zjechać i kontynuować podróż drogą krajową nr 75 w stronę centrum Brzeska,
- następnie pojadą drogą krajową nr 94 (ulicami Popiełuszki i Kościuszki),
- dojadą do ronda Jasieńskiego, z którego będą mogli wjechać na autostradę A4 lub kontynuować podróż w kierunku Krakowa tzw. „starą czwórką”, czyli drogą DK94.
Schemat organizacji ruchu na DK 75 podczas prac remontowych
Ruch od strony Krakowa bez zmian
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podkreśla, że dla kierowców jadących od strony Krakowa w kierunku Nowego Sącza organizacja ruchu nie ulegnie zmianie. Przejazd w tym kierunku będzie odbywał się bez zakłóceń.
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