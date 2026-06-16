Święto motoryzacji w Ładnej! Zobacz unikalne „papaje” i spotkaj Złomnika już w niedzielę

Ładna koło Skrzyszowa zaprasza na 3. Zlot Zabytków Motoryzacji, gdzie zobaczysz klasyczne pojazdy i unikalne samoróbki.

Odkryj fascynujące "papaje" – maszyny rolnicze z PRL-u, budowane przez rolników, oraz spotkaj znanych ekspertów motoryzacji.

Dowiedz się, jak zgłosić swój pojazd, by stać się częścią tego wyjątkowego święta techniki!

Już po raz trzeci w Ładnej koło Skrzyszowa odbędzie się Gminny Zlot Zabytków Motoryzacji i Papajów. Wydarzenie z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników i odwiedzających gości, których fascynują zabytkowe pojazdy i samodzielnie wykonane konstrukcje rolnicze. W tym roku organizatorzy spodziewają się blisko 150 wystawców.

- Przede wszystkim kładziemy nacisk na jednoślady, czyli wszelkiego rodzaju motorowery, motocykle, pojazdy osobowe, samochody ciężarowe, dostawcze i ciągniki oraz coś czego chyba jeszcze nikt inny nie organizował w Polsce - chcemy pokazać też tak zwane „papaje” – zapowiada organizator Zlotu – Tadeusz Roik.

Papaje to wyjątkowe konstrukcje, maszyny wykonywane samodzielnie, które miały ułatwiać pracę w gospodarstwie. Najczęściej wykorzystywane podczas orki w polach, ale zdarzają się również urządzenia pomagające w cięciu i przewożeniu drewna.

- W latach od 50. do 80. były realizowane przez rolników dla własnych potrzeb. Pojazd rolniczy, traktorek zbudowany własnymi rękami i według dostępnych części, bo wiadomo, że w tym czasie było trochę trudno. Nie można było kupić oryginalnego traktora, ponieważ były dostępne w zasadzie tylko dla ośrodków maszynowych i spółdzielni rolniczych. Natomiast przeciętny rolnik nie miał możliwości zakupu takiego ciągnika. A radzić sobie musiał, bo trzeba było pracować w tym polu. W związku z tym ludzie zaczęli wymyślać i budować pojazdy z dostępnych, bardzo często używanych części. Najbardziej popularnym silnikiem do takiego papaja, czyli do takiej samoróbki to był polskiej produkcji silnik S-320. I na bazie tego silnika budowano właśnie takie samoróbki, składając to z dodatkowych elementów od Żuka, od Stara – tłumaczy organizator wydarzenia - Janusz Kapustka.

POSŁUCHAJ: Na Zlot Zabytków Motoryzacji i Papajów zapraszają Tadeusz Roik i Janusz Kapustka

Pomysłodawcy Zlotu zapraszają wszystkich posiadaczy zabytkowych pojazdów do udziału i udostępnienia maszyn oglądającym. Trudnością jest fakt, że papaje nie mogą swobodnie poruszać się drogami publicznymi, stąd konieczność przetransportowania ich na Zlot na przyczepkach. Organizatorzy mają jednak nadzieję, że to nie zniechęci potencjalnych uczestników.

- Na poprzednich Zlotach każda konstrukcja była inna. Nie było powtarzalności. To nie były pojazdy seryjne, to były pojazdy wymyślone i bardzo ciekawe rozwiązania to są. Bardzo serdecznie zapraszamy, bo naprawdę jest co pooglądać, bo te pomysły, jakie ludzie mają, to naprawdę jest coś fantastycznego. Indywidualna myśl techniczna. Nie były budowane według jednego schematu, według jednych planów. Części były dostępne bardzo różne. Pozyskiwali je albo z demontażu, albo gdzieś tam ktoś w jakiś sposób nabył element fabryczny z Żuka, ze Stara i dobudował to do swojego papaja.

3. Gminny Zlot Zabytków Motoryzacji i Papajów w Ładnej odbędzie się w niedzielę, 21 czerwca, na placu obok remizy w Ładnej. Dla gości przygotowano parking i sporo niespodzianek dla całych rodzin.

- Na tym zlocie pojawią się osoby bardzo mocno związane z branżą zabytkowych pojazdów, nie tylko w naszym regionie, bo będzie z nami pan Marek Gacek, znany renowator pojazdów zabytkowych i przedstawiciel Międzynarodowej Federacji Pojazdów Zabytkowych i członek Głównej Komisji Pojazdów Zabytkowych. Będzie rzeczoznawca certyfikowany związany z branżą pojazdów zabytkowych. Słynny youtuber od starych samochodów Złomnik, czyli Tymon Grabowski, który zapowiedział, że nas odwiedzi, będzie razem z nami prowadził całe przedsięwzięcie. Będziemy opowiadać o tych pojazdach, przedstawiać te pomysły, będziemy przedstawiać realizacje. Będą również odbywać się konkursy różnego rodzaju, zarówno dla naszych uczestników, jak i odwiedzających. Będą nagrody dla wszystkich. Proszę się przygotować, będą pytania z zakresu zabytkowej motoryzacji konkursowe. I mniej i bardziej trudne, zaznaczam. Będzie to takie święto motoryzacji zabytkowej – dodaje Tadeusz Roik.

Zainteresowani udziałem w Zlocie w charakterze wystawców mogą się zgłaszać, rejestrując swój udział mailowo pod adresem [email protected]. To mail Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie, które współorganizuje tą imprezę. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, rodzaj pojazdu, rok produkcji pojazdu i numer telefonu. Zgłoszenie będzie uprawniało do odbioru pakietu startowego z gadżetami Zlotu. Impreza startuje w niedzielę, 21 czerwca, o 9:00 i potrwa do 15:00. A więcej o fascynacji zabytkową motoryzacją w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

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