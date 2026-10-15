Dramatyczne sceny rozegrały się w czwartek rano w Tarnowie, gdzie ogień objął budynek hurtowni przy ulicy Elektrycznej.

Pożar wybuchł w kotłowni, a gęsty dym błyskawicznie wypełnił halę magazynową, zmuszając do ewakuacji dziewięciu pracowników.

Na miejscu pracowało blisko 30 strażaków. Sprawdź, jakie działania prowadzą teraz służby i co było bezpośrednią przyczyną zdarzenia.

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Interwencja służb przy ulicy Elektrycznej

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do tarnowskich służb w czwartek, 15 października 2026 roku, o godzinie 9:41. Na miejsce niezwłocznie skierowano pierwsze zastępy straży pożarnej. Jak ustalono, źródłem ognia była kotłownia jednego z budynków hurtowni.

- W wyniku pożaru gęsty dym szybko rozprzestrzenił się na część magazynową hali o powierzchni około 300 metrów kwadratowych. Ze względu na zagrożenie, z terenu obiektu ewakuowano dziewięciu pracowników. Na szczęście nikt nie doznał obrażeń i nie wymagał pomocy medycznej - poinformował mł. kpt. Dominik Ryba, Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie.

Akcja gaśnicza i oddymianie

Działania strażaków skupiły się na szybkim ugaszeniu ognia w kotłowni oraz na zabezpieczeniu reszty obiektu. Pożar został sprawnie opanowany, co zapobiegło jego rozprzestrzenieniu się na dalsze części hurtowni.

Obecnie na miejscu trwają prace polegające na oddymianiu zadymionych pomieszczeń oraz dokładnym sprawdzeniu konstrukcji budynku pod kątem ewentualnych ukrytych zarzewi ognia. W kulminacyjnym momencie w akcji brało udział 29 strażaków z 8 pojazdów Państwowej Straży Pożarnej. Działania wspierały również patrole policji oraz pogotowie energetyczne i gazowe.

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Pożar w jednej z tarnowskich hurtowni. Ewakuowano pracowników

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