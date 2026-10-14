Budżet Obywatelski Tarnowa na 2027 rok. Do wydania jest kilka milionów złotych

Ponad 5,7 mln zł do podziału. Tarnowianie zdecydują, co zmieni się w ich mieście

Ruszyło głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Tarnowa na 2027 rok. Do wyboru są 43 propozycje. Mieszkańcy mogą głosować m.in. na projekty wspierające rozwój koszykówki i łucznictwa oraz poprawę bezpieczeństwa w mieście.

Tegoroczna edycja przynosi istotną zmianę. Projekty zostały podzielone na dwie grupy: małe i duże. Oznacza to, że należy zagłosować zarówno na przedsięwzięcie o mniejszym budżecie, jak i większą inwestycję. Na realizację wszystkich zwycięskich pomysłów przeznaczono ponad 5,731 mln zł. Pojedynczy projekt mały może kosztować od 20 tys. do 150 tys. zł, natomiast wartość projektu dużego mieści się w przedziale od 150 tys. zł do 1 mln zł.

- Łącznie są 43 projekty: 19 małych i 24 duże. Serdecznie zachęcam do tego, aby frekwencja była wysoka, bo wiele z tych inwestycji, które Państwo wybieracie, są dla nas priorytetem i je realizujemy. Nawet jak zabraknie trochę pieniędzy, to staramy się dorzucić - podkreśla prezydent Tarnowa, Jakub Kwaśny.

Prawo do głosowania mają osoby ujęte w rejestrze mieszkańców Tarnowa lub posiadające Tarnowską Kartę Miejską w wersji premium. Głosować można przez internet lub osobiście w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ulicy Nowej. Macie czas do 26 października, aby wybrać swoje typy.

Lista zwycięskich zadań zostanie ogłoszona 29 października.

Szczegółowe informacje o zasadach udziału oraz lista projektów poddanych pod głosowanie są dostępne na stronie www.bo.tarnow.pl.

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