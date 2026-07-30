Nowa linia w centrum Tarnowa. Już wkrótce na ulicy Wałowej pojawi się autobus elektryczny

Michał Reszczyński
2026-07-30 12:47

Po ponad miesiącu opóźnienia na ulice Tarnowa wyjedzie elektryczny autobus, który przez dwa miesiące będzie bezpłatnie kursował po ścisłym centrum miasta. Samorząd chce sprawdzić, czy nowe rozwiązanie przypadnie do gustu mieszkańcom i turystom.

Znak przystanku autobusowego na tarnowskiej Starówce. O nowym autobusie elektrycznym przeczytasz na Eska Tarnów.
Autor: Tomasz Piszczek

Darmowy autobus elektryczny ruszy po tarnowskiej Starówce

Pierwsze kursy ekologicznego autobusu po tarnowskiej Starówce zaplanowano na poniedziałek, 3 sierpnia. Początkowo pojazd miał rozpocząć obsługę trasy już 1 lipca, jednak uruchomienie projektu opóźniła awaria autobusu. Miasto wypożyczyło niewielki autobus elektryczny na dwumiesięczny okres testowy. Przez cały sierpień i wrzesień pasażerowie będą mogli korzystać z przejazdów bez ponoszenia kosztów. Celem pilotażu jest sprawdzenie, czy nowa trasa odpowiada potrzebom mieszkańców oraz odwiedzających Tarnów turystów. Wyniki testów mają pokazać, czy projekt warto rozwijać i na stałe włączyć do miejskiej sieci połączeń. Warto dodać, że nowy pojazd będzie wyróżniał się wyglądem.

Będzie miał kolor czerwony, charakterystyczny dla historycznych tramwajów, które kiedyś przejeżdżały przez nasze miasto – mówi Maciej Włodek, wiceprezydent Tarnowa.

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Elektryczny autobus będzie kursował po pętli obejmującej najważniejsze ulice w rejonie tarnowskiej Starówki. Początek i koniec każdego przejazdu zaplanowano przy ul. Pułaskiego. Na trasie znajdą się między innymi ulice Krakowska, Wałowa, Lwowska, Starodąbrowska, Kołłątaja, Bernardyńska, Szeroka, Targowa, Najświętszej Marii Panny oraz Narutowicza.

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