Finał głośnej sprawy w Tarnowie

Henryk Łabędź i Robert Pacana zostali oskarżeni o to, że mieli obiecywać zatrudnienie znajomego Janusza F. w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie w zamian za pomoc w znalezieniu pracy dla innej osoby w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie.Ostatecznie żaden z planów nie doszedł do skutku. Znajomy Janusza F. zrezygnował z pracy w tarnowskich zakładach po zapoznaniu się z proponowanym wynagrodzeniem. Z kolei krewny Roberta Pacany nie przeszedł rekrutacji. Śledczy podkreślają jednak, że brak zatrudnienia obu osób nie oznacza, że nie doszło do przestępstwa. W tego rodzaju sprawach znaczenie ma bowiem już samo złożenie obietnicy korzyści.

Sąd przyznał, że Henryk Łabędź i Robert Pacana obiecali pracę w zamian za przysługę, ale postanowił warunkowo umorzyć postępowanie na okres próby jednego roku. Uznano popełniony przez nich czyn za "wypadek mniejszej wagi". Jak podkreślono podczas odczytania wyroku, oskarżeni nie uzyskali zamierzonego rezultatu. Dodatkowo uniewinniono Janusza F. z zarzutu usiłowania podżegania do popełnienia przestępstwa.

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