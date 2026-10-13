Uczniowie posadzili kwiaty dla tarnowskiego hospicjum Via Spei. To już kolejna edycja charytatywnej akcji

Uczniowie i wolontariusze znów sadzili tulipany dla hospicjum Via Spei

Wystarczy odrobina chęci, by zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka. Udowadniają to uczniowie z Tarnowa i okolic, którzy wzięli udział w sadzeniu cebulek tulipanów na terenie hospicjum Via Spei. Gdy rośliny zakwitną, będą rozdawane w zamian za datki na rzecz Fundacji Kromka Chleba.

Dla uczniów to nie tylko okazja do zaangażowania się w pomoc, ale także lekcja wrażliwości i empatii. Jak podkreślają, nawet niewielki gest może wywołać uśmiech na twarzy drugiej osoby.

– Ciepło na serduszku mi jest, jak mogę jakby pomóc drugiej osobie. – Myślę, że takie pomaganie, na przykład sadzenie tych cebulek, jest dobre, ponieważ nawet jeden tulipan może kogoś uszczęśliwić. – Czuję radość, że komuś pomogłam i mogło to kogoś ucieszyć. – Z dobrej woli tutaj przyszedłem, bo bardzo lubię pomagać ludziom.

Jak wyjaśnia prezes fundacji Anna Czech, pieniądze zebrane podczas rozdawania tulipanów zostaną przeznaczone między innymi na rozbudowę Ogrodu Biblijnego przy hospicjum. Docelowo ma to być przestrzeń sprzyjająca odpoczynkowi, wyciszeniu i refleksji. Będą tam rosły m.in. judaszowce, figowce oraz drzewa laurowe. Dodatkowo w planach jest montaż elementów małej architektury.

Tarnowskie Via Spei działa od stycznia 2024 roku. Miejsce powstało z inicjatywy Fundacji Kromka Chleba. Placówka oferuje ubezpieczonym pacjentom bezpłatną, kompleksową opiekę paliatywno-hospicyjną.

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