Uczniowie posadzili kwiaty dla tarnowskiego hospicjum Via Spei. To już kolejna edycja charytatywnej akcji

Michał Reszczyński
2026-10-13 9:48

Na terenie hospicjum Via Spei w Tarnowie zainaugurowano piątą edycję akcji "Tulipany dla hospicjum Via Spei". W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie z Tarnowa i okolic. Wiosną kwiaty zostaną rozdane podczas zbiórki na rzecz Fundacji Kromka Chleba.

Uczniowie i wolontariusze znów sadzili tulipany dla hospicjum Via Spei

Wystarczy odrobina chęci, by zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka. Udowadniają to uczniowie z Tarnowa i okolic, którzy wzięli udział w sadzeniu cebulek tulipanów na terenie hospicjum Via Spei. Gdy rośliny zakwitną, będą rozdawane w zamian za datki na rzecz Fundacji Kromka Chleba.

Dla uczniów to nie tylko okazja do zaangażowania się w pomoc, ale także lekcja wrażliwości i empatii. Jak podkreślają, nawet niewielki gest może wywołać uśmiech na twarzy drugiej osoby.

– Ciepło na serduszku mi jest, jak mogę jakby pomóc drugiej osobie.

– Myślę, że takie pomaganie, na przykład sadzenie tych cebulek, jest dobre, ponieważ  nawet jeden tulipan może kogoś uszczęśliwić. 

– Czuję radość, że komuś pomogłam i mogło to kogoś ucieszyć.

– Z dobrej woli tutaj przyszedłem, bo bardzo lubię pomagać ludziom.

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Jak wyjaśnia prezes fundacji Anna Czech, pieniądze zebrane podczas rozdawania tulipanów zostaną przeznaczone między innymi na rozbudowę Ogrodu Biblijnego przy hospicjum. Docelowo ma to być przestrzeń sprzyjająca odpoczynkowi, wyciszeniu i refleksji. Będą tam rosły m.in. judaszowce, figowce oraz drzewa laurowe. Dodatkowo w planach jest montaż elementów małej architektury. 

Tarnowskie Via Spei działa od stycznia 2024 roku. Miejsce powstało z inicjatywy Fundacji Kromka Chleba. Placówka oferuje ubezpieczonym pacjentom bezpłatną, kompleksową opiekę paliatywno-hospicyjną.

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