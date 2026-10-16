Tarnów: Przedsiębiorca musi zamknąć sklep z powodu przebudowy ronda przy Owintarze

Justyna Świderska
2026-10-16 13:10

Przebudowa ronda przy Owintarze w Tarnowie uderza w lokalnych przedsiębiorców. Pan Kazimierz, zaledwie na rok przed emeryturą, został zmuszony do zamknięcia sklepiku, który prowadził przez 25 lat. Tymczasem Urząd Miasta Tarnowa broni swojej decyzji.

Pan Kazimierz na tle półek ze słoikami i warzywami. O likwidacji sklepu w Tarnowie przeczytasz na Eska Tarnów.
Autor: Justyna Świderska
  • Rozpoczęta przebudowa strategicznego ronda w Tarnowie zmusza Pana Kazimierza do zamknięcia sklepu po 25 latach, tuż przed emeryturą.
  • Przedsiębiorca oskarża miasto o brak zgody na przesunięcie pawilonu i niewystarczające wsparcie, tracąc jedyne źródło utrzymania.
  • Sprawdź, jak Urząd Miasta Tarnowa broni swojej decyzji, powołując się na wygasłą umowę dzierżawy i kolizję z inwestycją.

Musi zamknąć sklepik, który prowadził od 25 lat. Tarnowski przedsiębiorca przyznaje, że rozpoczęta właśnie przebudowa ronda przy Owintarze, u zbiegu ulic Krakowska – Narutowicza - Sikorskiego, pozbawiła go pracy. W związku z planami budowlanymi w tym rejonie miasta, jego sklepik w pobliżu przystanku Krakowska – Plac Kościuszki, zostanie zlikwidowany. Przedsiębiorca winą za zaistniałą sytuację obarcza tarnowskich urzędników. Jak przekonuje, nie otrzymał zgody na przesunięcie kontenera ani żadnej propozycji przeniesienia działalności w inne miejsce:

- Starałem się o przesunięcie do tyłu o półtora metra, żeby się usunąć, żeby nie blokować inwestycji, ale nie wyraził urząd zgody na to. Brakuje mi niespełna rok do emerytury i koniec. Gdyby (urzędnicy) podeszli logicznie do sytuacji, to przecież ten punkt z tyłu zostaje. I gdybym był cofnięty, albo nawet na ten okres przebudowy, gdybym miał nieczynne, a później po tej przebudowie, mógłbym normalnie funkcjonować. Odszkodowanie mi się nie należy - przyznaje w rozmowie z Radiem ESKA Tarnów Kazimierz Augustyn.

POSŁUCHAJ: Pan Kazimierz musi zlikwidować sklep z powodu przebudowy ronda w Tarnowie
Mediateka.pl

Przedsiębiorca zaznacza, że w jego opinii przesunięcie sklepiku, który mieści się w lekkim kontenerze, nie generowałoby problemów z mediami, bo są doprowadzone w taki sposób, że wystarczyłoby skrócić kable czy rury. Pan Kazimierz czuje się pokrzywdzony i dodaje, że dla niego zamknięcie sklepu oznacza utratę jedynego źródła utrzymania.

Tymczasem tarnowski magistrat broni wydanej decyzji, tłumacząc konieczność likwidacji sklepiku planami rozbudowy drogi dojazdowej do ronda u zbiegu Krakowskiej – Narutowicza i Sikorskiego. Wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek przekonuje, że właściciel tego i kilku innych punktów handlowych w tym rejonie miasta, był uprzedzany o planach inwestycyjnych magistratu: 

- Osoba, która prowadzi działalność w tamtym miejscu, miała już nieważną umowę dzierżawy. Ta umowa obowiązywała do 31 grudnia 2021 roku. Korzystała z tego terenu w sposób bezumowny, miała opłatę, taką karę. Było to związane z tym, że już wtedy planowaliśmy inwestycję, dotyczącą modyfikacji tamtego układu urbanistycznego w postaci szaletów miejskich. W dalszym planie była rozbudowa ronda i te dwie inwestycje nałożyły się na to, że ta umowa nie była kontynuowana. Nie ma możliwości, aby ta budka istniała w tamtym terenie z racji tego, że jest w kolizji z przyszłą ścieżką rowerową i oświetleniem. Dodatkowo też mamy tam magistralę wodociągową. Proponowaliśmy alternatywne miejsca prowadzenia takiej działalności na terenach miejskich dla tej osoby. Nie skorzystała z tego - tłumaczy wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek.

POSŁUCHAJ: o konieczności likwidacji sklepików koło ronda mówi Maciej Włodek, wiceprezydent Tarnowa
Mediateka.pl

Przypomnijmy, że w czwartek, 15 października 2026, w Tarnowie rozpoczęła się przebudowa ronda u zbiegu ulic Krakowska – Narutowicza – Sikorskiego. W związku z inwestycją w tym rejonie miasta wprowadzona została zmieniona organizacja ruchu. Ze zmianami mierzą się kierowcy i piesi, a także pasażerowie komunikacji miejskiej. Więcej o tym piszemy TUTAJ

Rusza przebudowa ronda Krakowska - Narutowicza - Sikorskiego w Tarnowie
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