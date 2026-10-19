Seniorka z Tarnowa dwukrotnie uwierzyła oszustom. Straciła ponad 330 tysięcy złotych

Seniorka z Tarnowa padła ofiarom oszustwa „na legendę”

W 2024 roku kobieta przekazała pieniądze na rzekome leczenie syna, który miał ulec wypadkowi. Emocje były na tyle duże, że seniorka nie zweryfikowała nawet, czy mężczyzna rzeczywiście potrzebuje pomocy. Niestety, w październiku tego roku kobieta po raz kolejny padła ofiarą przestępców. Tym razem usłyszała, że w wypadku drogowym ucierpiała jej córka. Oszuści przekonywali, że miała wejść na przejście dla pieszych na czerwonym świetle, gdzie potrącił ją samochód. Sytuacja miała być poważna, dlatego seniorka została poinstruowana, by przekazać pieniądze na leczenie oraz pomoc prawną.

Prawda wyszła na jaw jeszcze tego samego dnia. O godzinie 16 córka, zgodnie ze swoim zwyczajem, zadzwoniła do matki, by zapytać, co u niej słychać. Wtedy okazało się, że kobieta ponownie padła ofiarą oszustwa.

- W toku czynności operacyjnych policjantów Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu udało się zatrzymać osobę, która odebrała od kobiety pieniądze. (...) Tak zwany odbierak, bo tak nazywamy osoby, które odbierają od starszych osób pieniądze, nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie - mówi Joanna Dychtoń z tarnowskiej policji.

Mężczyzna został zatrzymany na terenie Radomia. Jak zaznacza policjantka, sprawa jest rozwojowa.

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