Nowy blok operacyjny w Tarnowie. Inwestycja za 120 milionów złotych oddana do użytku

Nowy kompleks medyczny w Tarnowie w końcu otwarty

Rozwój zaplecza medycznego w Tarnowie stanowi odpowiedź na zwiększające się potrzeby zdrowotne mieszkańców oraz dynamiczne zmiany zachodzące we współczesnej medycynie. Uruchomienie nowego kompleksu medycznego stworzy warunki do realizacji większej liczby zabiegów, a także przyczyni się do poprawy organizacji i efektywności pracy szpitala. Czterokondygnacyjny obiekt obejmuje m.in. Centralny Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym.

W ramach inwestycji zakupiono system chirurgii robotycznej oraz system EUS, czyli endoskopową ultrasonografię wykorzystywaną w zaawansowanej diagnostyce.

- Mimo bardzo wielu trudności od początku byłam przekonana, że wspólnym wysiłkiem osiągniemy sukces. Dziś oddajemy pacjentom przestrzeń, która zwiększa możliwości leczenia i daje naszym zespołom nowoczesne narzędzia co pracy - mówi Anna Czech, dyrektorka Szpitala św. Łukasza w Tarnowie.

Dzięki nowej inwestycji czas oczekiwania na zabiegi onkologiczne skróci się do 40 dni. Pierwsze zabiegi mają być wykonywane w przyszłym roku.Całkowity koszt inwestycji to blisko 120 mln zł. Projekt zrealizowano m.in. przy wsparciu środków z Krajowego Planu Odbudowy.

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