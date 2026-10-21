Tarnów: Odnowisz krzesło po pradziadku albo zgłębisz tajemnice kosmosu. Pasaż Odkryć zaprasza!

Pasaż Odkryć w Tarnowie otwiera swoje drzwi, dynamicznie poszerzając ofertę edukacyjną i zapraszając dorosłych do świata nauki.

Odkryj fascynujące warsztaty, od eksploracji kosmosu w „Niedzielach pod Gwiazdami” po praktyczne majsterkowanie w otwartej stolarni, dostępne dla każdego pasjonata.

Poznaj również Pracownię Wysokich Technologii, gdzie zgłębisz tajniki sztucznej inteligencji i dowiesz się, jak odróżnić fakty od dezinformacji.

Nie przegap swojej szansy na rozwój pasji – sprawdź, jak możesz dołączyć do zajęć i wzbogacić swoją wiedzę w przystępny sposób!

Interesuje cię majsterkowanie, chemia albo wszechświat? W Pasażu Odkryć w Tarnowie nie tylko dzieci i młodzież mogą rozwijać swoją ciekawość świata. W tym sezonie placówka otwiera się bardziej również na dorosłych, których interesują różne zagadnienia.

- Chcemy trochę odczarować wizerunek Pasażu Odkryć jako miejsca wyłącznie dla dzieci i młodzieży. Chcemy zaprosić dorosłych, którzy są zajawieni nauką i którzy nie muszą się tego uczyć od własnych dzieci z ich podręczników, którzy mogą sami to zobaczyć na na własne oczy. Dlatego też oprócz Eksperymentalnych Czwartków, mamy Niedzielę pod Gwiazdami, gdzie astronomowie opowiadają o gwiazdach i kosmosie i Stolarnię otwartą, gdzie można za darmo przyjść, to będzie się odbywało we wtorki, na przykład ze starym krzesłem po pradziadku i nadać mu nowe życie. Także dorośli - zapraszamy. Jest u nas co robić! – zapewnia kierownik Pasażu Odkryć w Tarnowie – Mikołaj Rękas.

POSŁUCHAJ: o ofercie Pasażu Odkryć dla dorosłych mówi Mikołaj Rękas

Instruktorzy w Pasażu Odkryć kładą nacisk na rzemiosło i techniki manualne. Zapewniają wyposażoną pracownię stolarską, z której można skorzystać w centrum miasta. Prowadzący zajęcia zapewnia wsparcie i pomoc techniczną w razie potrzeby. Dotychczas najczęściej stolarnię odwiedzały osoby zainteresowane renowacją przedmiotów, które mają dla nich dużą, sentymentalną wartość.

W stałej ofercie zajęć Pasażu Odkryć znajduje się pracownia pod nazwą Mali Naukowcy, przeznaczona dla najmłodszych dzieci, które biorą udział w warsztatach w duchu Montessori. Tam wykwalifikowana edukatorka, w bardzo przystępny i obrazowy sposób, odkrywa tajniki wszechświata przed dzieciakami. Na te zajęcia najmłodsi przychodzą z rodzicami, więc i dorośli często dobrze się bawią.

- Z kolei na przyszły semestr planowana jest pracownia interdyscyplinarna, gdzie będziemy łączyć dla młodych Da Vinci różne techniki pracy. Nie musimy się zamykać tylko na chemię czy na astronomię. Jeśli jest tutaj jakiś multi-talent, może się rozwijać w Pasażu. (…) Tarnowianie są ciekawi. Mam wrażenie, że jesteśmy bardzo patriotyczni i historia naszego miasta bardzo nas interesuje. Jednak mamy też ścisłe głowy, które do nas zaglądają bardzo często. I renesans wydaje mi się, że wynika z tego, że jesteśmy w dobie informacji. W dobie informacji, która jest często niefiltrowana. Internet zalewa nas z każdej strony, każdym innym wątkiem. Jednak twarda nauka i przekazywanie jej w sposób przystępny pozwala nam samemu przesiać ziarno od plew i wiedzieć, co jest prawdą, a co fake newsem – podkreśla Mikołaj Rękas.

Jednym z tematów, które cały czas cieszą się dużym zainteresowaniem, jest sztuczna inteligencja, którą zajmuje się Pracownia Wysokich Technologii.

- Myślę, że ten temat jeszcze przez najbliższe lata będzie top topów. My nawet mieliśmy spotkanie dyskusyjne, taki cykl Strefa AI, gdzie spotkaliśmy się i rozmawialiśmy z Tarnowianami i z fachowcami w dziedzinie AI na temat tego, jak ona wpływa na nasze codzienne życie. Znowu nie językiem komputerowym, zero-jedynkowym, tylko tam była starsza pani, dziecko, student i każdy coś o tym powiedział. Jak to na jego codzienne funkcjonowanie wpływa, bo zaczyna wpływać na funkcjonowanie każdego z nas de facto. Takie tematy na topie poruszamy i chcemy uświadamiać na temat zagrożeń, ale też benefitów i korzyści, jakie możemy wyciągnąć, na przykład z takiej technologii jak AI. A to tylko czubek góry lodowej. Technologia jest nieposkromioną, bardzo szeroką nauką. My próbujemy to wszystko wziąć i sprzedać. Jak najciekawiej.

Aktualne propozycje zajęć i spotkań tematycznych w Pasażu Odkryć w Tarnowie są publikowane na stronie internetowej placówki oraz w profilach społecznościowych. A więcej w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

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