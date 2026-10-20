W Tuchowie doszło do makabrycznego odkrycia – w jednym z domów znaleziono zwłoki 65-letniego mężczyzny.

Policja i prokuratura prowadzą intensywne śledztwo, ale odmawiają udzielania szczegółowych informacji w tej sprawie.

Sprawdź, co zeznał jedyny świadek i co może teraz wyjaśnić zagadkę tej tajemniczej śmierci.

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Nocna interwencja służb w Tuchowie

Do makabrycznego odkrycia doszło w sobotę, 17 października 2026 roku, około godziny 22:30. Służby ratunkowe zostały wezwane do jednego z domów na terenie Tuchowa. To właśnie załoga pogotowia ratunkowego powiadomiła policję o znalezieniu ciała.

Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Jak poinformował oficer prasowy tarnowskiej policji, asp. Kamil Wójcik, w budynku ujawniono zwłoki 65-letniego mężczyzny.

Śledztwo pod nadzorem prokuratury

Czynności na miejscu zdarzenia były prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tarnowie. Śledczy zabezpieczyli ślady i przeprowadzili oględziny.

- W związku z całym zdarzeniem wykonano szereg czynności procesowych. Z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa, policja na tym etapie nie udziela szczegółowych informacji. Na chwilę obecną nikt nie został zatrzymany w tej sprawie i nikomu nie przedstawiono zarzutów - przekazał Radiu ESKA asp. Kamil Wójcik z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Sekcja zwłok wyjaśni przyczynę zgonu

Najważniejszym zadaniem dla śledczych jest teraz ustalenie przyczyny śmierci 65-latka. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone w celu przeprowadzenia sekcji zwłok.

Jak podkreśla policja, kluczowe dla wyjaśnienia okoliczności zdarzenia będą wyniki badań toksykologicznych, w tym analiza próbek krwi. Dopiero po uzyskaniu pełnych wyników sekcji zwłok możliwe będzie ustalenie, co było bezpośrednią przyczyną zgonu.

Przesłuchano jednego świadka

W toku dotychczasowych czynności policjanci przesłuchali jednego mężczyznę w charakterze świadka. Z informacji przekazanych przez oficera prasowego wynika, że jest to syn partnerki życiowej zmarłego mężczyzny. Śledczy badają różne wątki w tej sprawie, jednak na ten moment nie łączą przesłuchanej osoby z samym zdarzeniem w sposób inny niż jako świadka.

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