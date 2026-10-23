Rozpoczynają remont obwodnicy Tarnowa. Utrudnienia przez ponad 3 tygodnie

Od poniedziałku 26 października na drodze krajowej 94, na obwodnicy Tarnowa (jezdnia w kierunku Rzeszowa), rozpoczną się punktowe remonty nawierzchni.

Prace będą prowadzone na odcinku około 8 km do 19 listopada, z naprzemiennym zajmowaniem pasów w ciągu dnia.

Na całym remontowanym odcinku obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 50 km/h, także w nocy.

Remont obwodnicy Tarnowa przyniesie spore utrudnienia. Jak będzie wyglądać organizacja ruchu?

Prace remontowe na obwodnicy Tarnowa rozpoczną się już w poniedziałek, 26 października. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, roboty będą prowadzone na prawej jezdni, czyli na pasie prowadzącym w stronę Rzeszowa. Drogowcy zapowiadają, że roboty obejmą odcinek o długości około 8 kilometrów. Co to oznacza dla podróżujących? Przede wszystkim konieczność zdjęcia nogi z gazu i uzbrojenia się w cierpliwość, ponieważ przejazd tą trasą zajmie znacznie więcej czasu niż zwykle.

Prace naprawcze będą realizowane głównie w ciągu dnia, co niestety zbiegnie się z godzinami największego szczytu komunikacyjnego. Jak przekazali przedstawiciele GDDKiA, drogowcy będą zajmować naprzemiennie raz lewy, a raz prawy pas ruchu. W związku z prowadzonymi pracami, na całym remontowanym odcinku zostanie wprowadzone drastyczne ograniczenie prędkości do 50 km/h. Taka decyzja ma na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa zarówno samym kierowcom, jak i pracownikom realizującym naprawy bezpośrednio na jezdni.

Utrudnienia na drodze krajowej 94 potrwają ponad trzy tygodnie

Kiedy możemy spodziewać się ostatecznego końca tych drogowych utrudnień? Jak podaje w oficjalnym komunikacie GDDKiA, całość remontu ma zakończyć się do czwartku, 19 listopada. Do tego czasu drogowcy apelują do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie wzmożonej koncentracji, zwracanie szczególnej uwagi na nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz na ekipy remontowe pracujące na drodze.

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