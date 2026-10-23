Rogale, gęsina i wyjątkowe wyroby. W Tarnowie rozpoczął się Jarmark św. Marcina

- Od piątku przez trzy dni na Rynku w Tarnowie będzie się odbywał Jarmark św. Marcina.
- Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji dla całych rodzin.
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Jarmark św. Marcina w Tarnowie już ruszył!
Tarnowski Rynek wypełnił aromat świątecznych potraw i nie tylko. Wystawcy przygotowali między innymi sery, domowe wypieki oraz wyroby mięsne. Jednym z głównych bohaterów wydarzenia jest gęsina. Nie brakuje również rogali marcińskich, które dla wielu osób stanowią nieodłączny element jesiennych obchodów.
Jarmark to także okazja, by odkryć świat rękodzieła. Na odwiedzających czekają ozdobne naczynia, obrazy malowane na drewnie i ręcznie wykonywana biżuteria. Wśród różnorodnych propozycji znalazła się również odzież z Ameryki Południowej. Organizatorzy pomyśleli także o najmłodszych uczestnikach. Dzieci mogą wziąć udział w warsztatach i animacjach. Jak mówią odwiedzający, każdy znajdzie coś dla siebie.
- Myślę, że stoisko z nalewkami było dość ciekawe. Ogólnie, to wszystko wygląda bardzo ciekawie.- Mnie interesuje to rękodzieło, także podejdę na chwilę i zerknę.- Moją uwagę przykuło stoisko z miodem. Jestem fanką zdrowej żywności i naturalnego wzmacniania organizmu.
Szczegółowy harmonogram Jarmarku św. Marcina 2026
Piątek, 23 października
Godziny otwarcia: 12:00 – 20:00
- 13:00 – 18:00: Warsztaty malowania figurek
- 13:00 – 20:00: Malowanie twarzy
- 14:00 – 16:00: Warsztaty tworzenia glutków
- 16:00: Spotkanie z bajkowymi postaciami
- 17:00: Konkurs wiedzy o słodyczach dla dzieci
- 18:00 – 20:00: Zaplatanie kolorowych warkoczyków
Sobota, 24 października
Godziny otwarcia: 10:00 – 20:00
- 10:00 – 20:00: Warsztaty malowania figurek
- 10:00 – 20:00: Zaplatanie kolorowych warkoczyków
- 14:00 – 15:00: Warsztaty cukiernicze dla dzieci
- 17:00: Spotkanie z bajkowymi postaciami
- 18:00 – 19:00: Warsztaty tworzenia glutków
- 19:30: Widowiskowy Fire Show!
Niedziela, 25 października
Godziny otwarcia: 10:00 – 18:00
- 10:00 – 17:00: Brokatowe tatuaże
- 10:00 – 12:00: Warsztaty malowania toreb
- 12:30 – 17:00: Warsztaty malowania figurek
- 18:00: Oficjalne zakończenie jarmarku
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