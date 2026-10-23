Rogale, gęsina i wyjątkowe wyroby. W Tarnowie rozpoczął się Jarmark św. Marcina

Od piątku przez trzy dni na Rynku w Tarnowie będzie się odbywał Jarmark św. Marcina.

Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji dla całych rodzin.

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Jarmark św. Marcina w Tarnowie już ruszył!

Tarnowski Rynek wypełnił aromat świątecznych potraw i nie tylko. Wystawcy przygotowali między innymi sery, domowe wypieki oraz wyroby mięsne. Jednym z głównych bohaterów wydarzenia jest gęsina. Nie brakuje również rogali marcińskich, które dla wielu osób stanowią nieodłączny element jesiennych obchodów.

Jarmark to także okazja, by odkryć świat rękodzieła. Na odwiedzających czekają ozdobne naczynia, obrazy malowane na drewnie i ręcznie wykonywana biżuteria. Wśród różnorodnych propozycji znalazła się również odzież z Ameryki Południowej. Organizatorzy pomyśleli także o najmłodszych uczestnikach. Dzieci mogą wziąć udział w warsztatach i animacjach. Jak mówią odwiedzający, każdy znajdzie coś dla siebie.

- Myślę, że stoisko z nalewkami było dość ciekawe. Ogólnie, to wszystko wygląda bardzo ciekawie.- Mnie interesuje to rękodzieło, także podejdę na chwilę i zerknę.- Moją uwagę przykuło stoisko z miodem. Jestem fanką zdrowej żywności i naturalnego wzmacniania organizmu.

Szczegółowy harmonogram Jarmarku św. Marcina 2026

Piątek, 23 października

Godziny otwarcia: 12:00 – 20:00

13:00 – 18:00: Warsztaty malowania figurek

13:00 – 20:00: Malowanie twarzy

14:00 – 16:00: Warsztaty tworzenia glutków

16:00: Spotkanie z bajkowymi postaciami

17:00: Konkurs wiedzy o słodyczach dla dzieci

18:00 – 20:00: Zaplatanie kolorowych warkoczyków

Sobota, 24 października

Godziny otwarcia: 10:00 – 20:00

10:00 – 20:00: Warsztaty malowania figurek

10:00 – 20:00: Zaplatanie kolorowych warkoczyków

14:00 – 15:00: Warsztaty cukiernicze dla dzieci

17:00: Spotkanie z bajkowymi postaciami

18:00 – 19:00: Warsztaty tworzenia glutków

19:30: Widowiskowy Fire Show!

Niedziela, 25 października

Godziny otwarcia: 10:00 – 18:00

10:00 – 17:00: Brokatowe tatuaże

10:00 – 12:00: Warsztaty malowania toreb

12:30 – 17:00: Warsztaty malowania figurek

18:00: Oficjalne zakończenie jarmarku

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