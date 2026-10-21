Reprezentacja Polski w futsalu zagra w Tarnowie mecz w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2028.

Już 7 listopada w Arenie Jaskółka Biało-Czerwoni zmierzą się z Irlandią Północną, a stawką jest awans do elitarnej rundy kwalifikacji.

Wysoka frekwencja może sprawić, że miasto na stałe stanie się areną zmagań kadry narodowej, co byłoby ogromną promocją dla regionu.

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Międzynarodowy futsal w Tarnowie

Spotkanie Polska – Irlandia Północna rozpocznie się 7 listopada o godzinie 19:00 w nowoczesnej Arenie Jaskółka. Mecz jest efektem wielomiesięcznych starań lokalnych działaczy oraz pozytywnej oceny obiektu przez przedstawicieli Polskiego Związku Piłki Nożnej. Organizatorem wydarzenia jest Małopolski Związek Piłki Nożnej we współpracy z PZPN i Miastem Tarnów.

Jak podkreśla Rafał Czaja, prezes Futsal Club Tarnów i współorganizator meczu, pomysł sprowadzenia kadry do miasta narodził się rok temu.

- Rozmowy z wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, panem Adamem Kaźmierczakiem, które toczyliśmy od ubiegłego roku, przyniosły owoc. Po wizji lokalnej hali Jaskółka zapadła decyzja, że będziemy mogli gościć kadrę Polski i Irlandii Północnej – wyjaśnia w rozmowie z Radiem ESKA Rafał Czaja.

POSŁUCHAJ: z Rafałem Czają, współorganizatorem wydarzenia rozmawia Tomek Piszczek

Będzie to drugi mecz Biało-Czerwonych w tych eliminacjach. Pierwszy pojedynek podopieczni trenera Błażeja Korczyńskiego rozegrają 21 października w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.

Droga do mundialu 2028

Eliminacje do Mistrzostw Świata 2028 to długi i wymagający proces. W obecnej fazie rywalizuje 36 reprezentacji podzielonych na 12 grup. Zmagania potrwają od października 2026 do marca 2027 roku, a drużyny rozegrają spotkania w systemie mecz i rewanż.

Bezpośredni awans do elitarnej rundy kwalifikacji (Elite Round) wywalczą zwycięzcy każdej z dwunastu grup oraz 4 najlepsze zespoły z drugich miejsc. Pozostałe 8 drużyn, które zajmą drugie pozycje, zmierzy się w barażach o ostatnie cztery miejsca w kolejnej fazie.

"Potężna promocja dla miasta i klubu"

Dla lokalnej społeczności futsalowej mecz reprezentacji to nie tylko sportowe widowisko, ale również ogromna szansa promocyjna. Rafał Czaja nie kryje, że liczy na pełne trybuny, co mogłoby otworzyć Tarnowowi drogę do regularnego goszczenia kadry.

- Wypełnienie tej hali spowodowałoby, że być może Arena Jaskółka stanie się na co dzień areną reprezentacji Polski. Myślę, że jest odpowiedni klimat, a miasto na to zasłużyło. To byłby potężny sukces i promocja zarówno dla miasta, jak i dla naszego klubu – mówi prezes Futsal Klub Tarnów.

Przygotowania do meczu trwają od dwóch miesięcy. Lokalny klub jest bezpośrednio zaangażowany w organizację zaplecza, strefy kibica oraz oprawy meczowej, współpracując m.in. z Akademią Piłkarską English Football, której podopieczni będą eskortować zawodników na boisko. Zgrupowanie reprezentacji Polski w Tarnowie rozpocznie się już 2 listopada.

Polska faworytem grupy, ale bez lekceważenia rywali

Zdaniem prezesa Czai, faworytem do wygrania grupy jest reprezentacja Polski, jednak kluczowym rywalem może okazać się Bośnia i Hercegowina. - Ich zawodnicy grają w wielu klubach europejskich, szczególnie w lidze chorwackiej, która jest w top 5 w Europie – analizuje.

Z kolei Irlandia Północna jest postrzegana jako bardziej egzotyczny przeciwnik. - Nie mierzyliśmy się z tym zespołem, więc wynik jest sprawą otwartą. Jesteśmy faworytem, ale musimy być bardzo skoncentrowani. Futsal to dyscyplina, która bardzo się rozwija - dodaje Rafał Czaja.

Bilety i atrakcje dla kibiców

Bilety na mecz Polska – Irlandia Północna są już dostępne w sprzedaży. Wejściówki w cenie 10 zł można nabyć za pośrednictwem platformy ebilet.pl.

Organizatorzy zapewniają, że oprócz emocji sportowych na kibiców czekać będzie wiele dodatkowych atrakcji, w tym specjalna strefa kibica dla najmłodszych i starszych fanów oraz rozbudowana oferta gastronomiczna.

- Chcemy, aby było to prawdziwe futsalowe święto. Zapraszam wszystkich, ponieważ w Tarnowie zagra reprezentacja Polski w meczu o punkty eliminacji Mistrzostw Świata. Powinniśmy być z tego dumni i pokazać, że zasługujemy na takie imprezy - apeluje prezes Czaja.

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